L'Ajuntament de Reus i la Generalitat treballen per establir el conveni per alçar el Pavelló del Molinet
El consistori espera poder començar les obres entre finals del 2026 i inicis del 2027
El Pavelló del Molinet és un dels equipaments més esperats per la ciutat de Reus. Fa anys que se’n parla, ja que el finançament estava encallat, però, a poc a poc, el projecte està avançant, passa a passa, per convertir-se en una realitat. L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya estan treballant per establir un conveni per regular les aportacions per a la seva construcció, que s’estima en uns 4 milions d’euros. En paral·lel, el projecte s’està actualitzant a les normatives actuals. L’equip de govern espera treure a licitació el contracte d’obres «en pocs mesos» —ja s’estan definint els plecs de condicions que la regiran— i que l’actuació sobre el terreny pugui començar entre finals del 2026 i principis del 2027.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, recorda que existeix un «compromís ferm per part de la Generalitat» per a la seva execució, amb una aportació de 2 milions d’euros. El consistori hi aportarà 2 milions més. «Estem treballant per establir un conveni que ha de regular de quina manera arriba aquest finançament», detalla l’edil. Així mateix, s’ha actualitzat el projecte, presentat en l’anterior mandat, per adequar-lo als requeriments normatius vigents —per condicionants com l’eficiència energètica o la seguretat de les instal·lacions— i s’està a l’espera de la validació del Consell Català de l’Esport. «Una vegada estigui validat, ja tenim un planning per, en pocs mesos, com més aviat millor, sortir amb la licitació», afegeix. El factor de disposar d’un projecte executiu permet «avançar» i agilitzar terminis. «No hem trencat res, sinó que ha estat qüestió d’aprofitar el que tenim i actualitzar-lo», subratlla Martín.
Estant «pendents» del vistiplau definitiu, l’Ajuntament de Reus treballa amb uns «terminis interns molt marcats» i espera tenir-ho tot a punt per començar les obres «entre finals del 2026 i primers del 2027», uns treballs que fàcilment podrien allargar-se uns 18 mesos.
El regidor de Salut i Esports recorda que la construcció del Pavelló del Molinet era una «aposta ferma» de l’actual equip de govern, missatge que va quedar palès en la concreció del primer pla d’inversions del mandat, que reservava una partida per a l’assumpte. A més, indica que l’equipament donarà servei als barris del sud i a l’Institut Roseta Mauri, atès que s’alçarà al seu voltant, entre l’avinguda de Josep Pla i els carrers de Maria Aurèlia Capmany i de Bernat Desclot. «El Molinet és una prioritat i s’ha de fer realitat», conclou Martín. També podria ser emprat per la resta de centres de l’illa educativa de l’entorn.
Tenint en compte el projecte original, el Pavelló del Molinet ocuparà una parcel·la de més de 3.000 m2 i prestarà atenció als criteris de sostenibilitat, amb l’ús de llum natural i de materials com la fusta o la ceràmica, i la polivalència, per a la pràctica esportiva i educativa de diferents disciplines en les seves instal·lacions, com l’hoquei patins o l’escalada. La iniciativa no només es concentrarà en un recinte tancat, sinó que es completarà amb una pista poliesportiva exterior, una zona de cal·listènia i una àrea d’estada amb pàrquing de bicicletes i patinets.