La temporada acaba en las Piscinas Municipales de Reus con 38.580 accesos

Les Piscinas Municipales han sido un lugar escogido por muchas familias para resistir el calor.Tjerk van der Meulen

La temporada de baño en las Piscinas Municipales ya ha acabado. Este verano, se han registrado 38.580 accesos a las instalaciones del Parc dels los Capellans. Les datos representan un descenso del 4,91% respecto del año anterior, en el que se superaron los 40.570 usuarios.

Así y todo, el balance es «muy positivo», expresa al concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ya que «un año más han sido una alternativa de ocio saludable y un buen recurso para hacer frente al calor».

Julio ha sido el mes con más bañistas (15.518), seguido por agosto (13.456). Les cifras en ambos casos han decaído ligeramente con relación al 2024. La situación ha sido la contraria con la inauguración de la temporada.

Les datos de junio del 2025 casi cuadruplican el ejercicio anterior (8.938 usuarios, por los 2.597 del 2024). Fuentes municipales apuntan que la fluctuación de los números se explica por la meteorología diversa que provocó que, por ejemplo, en junio hiciera mucho calor.

Martín también subraya que «por segundo año consecutivo hemos ampliado la temporada de baño con una semana más en septiembre, una medida que ha tenido muy buena acogida y que consolida la apuesta para adaptar el servicio a las necesidades de las familias para que tengan una alternativa de ocio hasta que empieza la escuela».

Aparte de los accesos libres, el edil recuerda que se han llevado a cabo una jornada gratuita para las personas mayores, recogiendo «el éxito del año pasado», y una nueva edición de la ReusJoveFest destinada a los jóvenes de la ciudad.