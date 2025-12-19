Sandra Guaita: «El Pla de Barris nos permitirá acelerar una transformación pendiente con los barrios del Sud»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Pla de Barris Reus Sud ha sido seleccionado en la primera convocatoria del Pla de Barris y Viles de Catalunya 2025-2029, un hecho que supone un impulso decisivo para la renovación de los barrios del Sud de la ciudad.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrado el anuncio hecho este viernes por el Gobierno y ha destacado que la ayuda permitirá «acelerar» una transformación pendiente con unos barrios con los cuales, ha remarcado, «la ciudad tiene una deuda histórica».

«El plan es una propuesta ambiciosa y transversal plenamente alineada con los objetivos de la Generalitat de hacer reducir las desigualdades territoriales y sociales», ha afirmado Observa. El plan incluye diferentes transformaciones de los Barris del Sud, entre ellas, la de la calle Astorga, con un presupuesto de 4,24 millones de euros.

Según explican desde el consistorio, el objetivo es construir un gran eje cívico en el siglo XXI con aceras más amplias, arbolado y espacio para los peatones que sirva para mejorar la conexión de estos barrios con el centro y el resto de la ciudad.

Entre las actuaciones, también destaca la urbanización del entorno del Ferrocarril y la renovación de la calle Escultor Rocamora, con un presupuesto de 2,33 millones de euros. Con respecto al parque de vivienda, desde el Ayuntamiento, aseveran, que «muchos de los barrios del Sud tienen un parque envejecido».

Así, el plan incorpora 2,1 millones de euros para subvenciones a las comunidades para la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensores, así como 500.000 euros de ayudas para implementar medidas de eficiencia energética. Además, en el ámbito de la vivienda también se destinarán 300.000 euros para adquirir vivienda para alquiler social y asequible en estos barrios.

A la vez, el proyecto incluye la futura nova Escola Bressol Municipal L'Ametller, que permitirá configurar una isla educativa cumplida de 0 a 16 años con el centro educativo Eduard Toda y el Instituto Roseta Mauri, con 2,95 millones de euros. Por otra parte, también incorpora el futuro equipamiento municipal del Carrilet, con el Mercat del Carrilet como actor destacado pero nuevos usos sociales, culturales y cívicos.

Acciones sociocomunitarias para tejer el barrio

Según el consistorio, el plan tiene un fuerte componente sociocomunitario. Entre las acciones está la extensión del programa Temps per Cures para favorecer la conciliación de las familias, con un presupuesto de 540.750 euros. También el impulso al programa Xarxa als Barris, que utiliza el juego lúdico para combatir la vulnerabilidad social e impulsar la inclusión social y acciones de formación para el empleo y la creación de un punto de información del Servei Especialització d'Atenció a les Persones de más de 60 años.

Con respecto al eje de transición ecológica, el plan incorpora acciones como la renaturalización del patio de la escuela Eduard Toda, la dinamización y gestión de los huertos urbanos del eje Astorga, la ampliación y creación de carriles bici y la creación de dos nuevos pasos de peatones en la avenida Salou y la avenida President Macià.