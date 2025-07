L’Ajuntament de Reus recull les inquietuds i propostes dels veïns per elaborar el Pla de Barris Sud

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus concorrerà al Pla de Barris i Viles amb una proposta d’intervenció integral per millorar la qualitat de vida al sud de la ciutat. En concret, la proposta se centrarà en els barris Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat. No s’està, però, treballant de forma aïllada. El consistori ha engegat un procés de diagnosi participativa en què els veïns de les zones objecte de transformació poden transmetre les seves inquietuds, necessitats i suggeriments per transformar l’entorn. El Casal de Gent Gran de Sant Bernat Calvó va ser l’escenari, ahir, de la segona trobada, que va comptar amb la participació de més d’una trentena de persones.

La sessió va iniciar amb la projecció d’un vídeo que relatava l’experiència de municipis com Olot, Sabadell o Tarragona en anteriors convocatòries. A continuació, es va dividir els assistents en dos grups per debatre entorn la transformació urbanística, la transició ecològica i l’acció sociocomunitària. Els veïns van alertar que «els arbres al carrer d’Astorga estan malalts». «Vergonyós ho és tot el barri, que fa anys que no es poden els arbres», va respondre un altre participant.

L’estat de voreres o la il·luminació foren dos dels aspectes que generaren queixes. També, la presència de rates, paneroles i, fins i tot, coloms, «uns veïns que haurem d’acabar empadronant». Per solucionar-ho, proposaren la renovació del clavegueram i una neteja més intensiva. Altres idees foren la creació de nous parcs moderns, espais esportius i una piscina pública, així com la implantació d’agents cívics.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, expressa que «la millora d’aquests barris és una necessitat detectada fruit de l’escolta activa i de la manca d’actuacions integrals els darrers anys». Això no obstant, abans de presentar el Pla de Barris Sud a la convocatòria de la Generalitat, «cal una diagnosi participativa per escoltar les seves inquietuds en àmbits clau com l’espai públic, l’habitatge, la sostenibilitat i els serveis públics». «Aquest procés permet construir un pla més ajustat a la realitat, amb la mirada i l’experiència directa dels veïns», afegeixen fonts municipals.

Les iniciatives presentades al Pla de Barris i Viles no contemplen únicament una remodelació urbanística i física, sinó que la transformació es planteja també en les esferes sociocomunitària i ecològica. El termini per executar la intervenció es calcula en 5 anys, ampliables fins a 8, i es preveu que la proposta reusenca oscil·li entre els 15 i els 20 milions d’euros.

Les àrees que optin al finançament han de presentar una renda per persona inferior a la mitjana catalana, tenir homogeneïtat i prou habitants. En aquest sentit, una assistent va assenyalar que s’hauria d’ampliar el perímetre de l’actuació en direcció sud-oest, cap a zones «més antigues o més» i, també, «degradades».

El procés continuarà amb un qüestionari i el retorn dels resultats. A més, en cas que es financi el projecte reusenc, la participació dels veïns prosseguirà a través de comitès d’avaluació i de seguiment.