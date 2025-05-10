Estabilizado el incendio químico en Vilanova, pero el confinamiento se mantiene por riesgo de nube tóxico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio en la empresa de productos químicos para piscinas de Vilanova y la Geltrú. Se mantienen 24 dotaciones en la zona, que trabajan con cuatro líneas de agua desde la fachada principal y posterior de la industria.

El fuego no ha afectado a las naves del lado, pero ha provocado una columna de humo tóxico que ha obligado a confinar cinco poblaciones del Garraf y el Baix Penedès: Vilanova y la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell y el núcleo de las Roquetes de Sant Pere de Ribes.

Alrededores de Cataluña matiza que otros trenes finalizarán su trayecto a Torredembarra o Tarragona, desde donde se establecen servicios alternativos por carretera. Renfe también recomienda no desplazarse en la zona afectada, ya que no es posible establecer un servicio alternativo por carretera en la zona confinada, y también precisa que se están desviando viajeros a los servicios AVE y Avant.

Los trenes del R2 Sur y de los Regionales Sur están afectados por el incendio y el confinamiento. Los convoyes de la R2 Sur empiezan y acaban trayecto a Sitges, mientras que los Regionales circulan desviados por la R4 entre Sant Vicenç y Barcelona. El fuego se declaró a las 2.20 h en las instalaciones de CleanWater Pool, una empresa dedicada a la distribución de productos para el mantenimiento de piscinas.

Aunque no constan heridos, en la nave se almacenaban 70 toneladas de pastillas de cloro, cuya combustión ha generado una importante nube contaminante. Eso ha obligado a activar en fase de emergencia el PLASEQCAT (Plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña).

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que se está monitorando la nube tóxica para determinar si hay que modificar las zonas de alerta, según cómo evolucionen los humos con el viento y las condiciones meteorológicas. Sin embargo, ha asegurado que actualmente no está sobre la mesa ampliar el confinamiento en otras poblaciones.

Ha añadido que el incendio evoluciona de forma satisfactoria, pero ha advertido que hay que seguir con atención los efectos del humo procedente de la crema de pastillas de cloro. También ha indicado que el confinamiento se levantará «enseguida» que se considere segura la situación, y que se informará la ciudadanía mediante una nueva alerta móvil.

53 alertas en el SEM por la nube tóxica

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) detalla que ha recibido 53 alertas relacionadas con el incendio de industria de Vilanova y la nube tóxica: 19 han sido informativas y 34 han sido consultas sanitarias. Además de las 3 unidades del SEM que se han movilizado en la zona de afectación de manera preventiva, se han activado 2 ambulancias, que han atendido a una persona en estado leve y ha sido trasladada al CUAP Antoni Abad de Vilanova y la Geltrú.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido cerca de 950 llamadas relacionadas con el incendio químico de Vilanova i la Geltrú hasta las 10.00 horas de la mañana, la gran mayoría provenientes del Garraf (560) y el Baix Penedès (198). Vilanova y la Geltrú con 450 llamadas y Calafell, con 126 llamadas, han sido las dos poblaciones.

Movilidad

Con respecto a la a situación vial, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa de que a raíz del incendio de la nave industrial de Vilanova i la Geltrú todavía está cortado el acceso al polígono de la Plana desde la C-31. En cambio, los puntos de información establecidos por los Mossos d'Esquadra en la C-31 en Calafell, Cunit y Cubelles ya se han retirado. No obstante, Protección Civil y el SCT piden no desplazarse a los cinco pueblos confinados del Garraf y el Baix Penedès.

Alertas móviles

Solé ha explicado que Protección Civil ha decidido enviar la alerta al móvil de los ciudadanos a las 5.30 de la mañana – dos horas más tarde del incendio- para evitar que la gente se despertara y provocar un aumento de la movilidad. «Nos ha parecido más adecuado esperar y hacerlo más tarde», ha admitido. Al mismo tiempo, ha dicho que se han puesto en contacto con los ayuntamientos de los municipios afectados para avisar a las personas de que se encontraban en la calle durante el incendio.

Preguntada por las personas que no han recibido la alerta en su dispositivo, Solé ha dicho que habrá que hacer una valoración posterior de cómo ha funcionado el sistema. «Tenemos que ver si las personas que no lo han recibido es porque han tenido alguna dificultad con la antena o no tenían el móvil puesto en marcha de forma correcta», ha expresado.