Confinan la población de Cunit y Calafell por un incendio en una planta de productos químicos

La nube tóxica de cloro del incendio de una industria de productos para piscinas en Vilanova i la Geltrú

Publicado por ACN

Protección Civil ha ordenado el confinamiento de toda la población de Vilanova i la Geltrú, el núcleo de las Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit y Calafell a raíz de un incendio en una empresa de productos químicos.

El fuego ha empezado a las 2.20 h en las instalaciones de CleanWater Pool, situadas en la Rambla Països Catalans número 18 y dedicada a la distribución de productos de mantenimiento de piscinas.

Imatge del núvol tòxic provocat per l'incendiBombers de la Generalitat

No constan heridos, pero la nave almacenaba 70 toneladas de cloro, de manera que el incendio ha provocado una importante nube contaminante que ha obligado a la activación en fase de Emergencia del PLASEQCAT (Plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña). Los Bomberos de la Generalitat han movilizado 60 efectivos y 28 dotaciones terrestres.

Trabajan 12 vehículos de agua, 2 autoescaleras, 14 vehículos ligeros de mando, transporte de personal y carga, entre los cuales el Furgón de Riesgo Químico y la Unidad de Mando Mediana (UCM). También se ha desplazado personal del Grupo de Apoyo de Riesgos Tecnológicos (GRIT) y del Grupo Operativo de Apoyo (GROS).

Según han informado los Bomberos, el incendio se encuentra en fase de estabilización y se ha podido parar la propagación en las naves vecinas. Actualmente se está trabajando con cuatro líneas de agua desde la fachada principal y posterior de la nave, con especial atención en la columna de humo generada por el contacto del cloro con el fuego. Se están haciendo mediciones continuas para controlar la concentración de sustancias tóxicas en el aire y seguir la evolución.

El tráfico está cortado en las carreteras C-15 y C-31 a la altura de Vilanova por motivos de seguridad. Protección Civil pide evitar desplazamientos por esta zona. Con respecto al transporte ferroviario, Renfe informa que los trenes de la R2 Sur no hacen parada entre Sitges y Sant Vicenç de Calders.

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, se ha desplazado al CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local).

Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población que requiere confinamiento.

Missatge enviat per Protecció Civil per ordenar el confinament de la població de Vilanova i la Geltrú, les Roquetes, Cubelles, Cunit i Calafell per l'incendi d'una nau de productes de piscina.

A su vez, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú informa de que quedan suspendidos hasta nueva orden el mercado ambulante del Mercat del Centre y también estarán cerrados el Mercat del Centro y el Mercat de Mar. También de momento quedan anuladas varias actividades que hay previstas al aire libre, como la feria Conte Va, Va de Contes.