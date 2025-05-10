La alcaldesa de Cunit alerta que «mucha población no ha recibido la alerta» de confinamiento

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Cunit, Dolors Carreras, ha querido felicitar la población por el «comportamiento ejemplar» a raíz de la orden de confinamiento a causa del incendio de una empresa de productos químicos en Vilanova y la Geltrú. «Tenemos todos los negocios cerrados, no hay nadie en la calle y la sensación es de tranquilidad», ha afirmado Carreras en declaraciones a la ACN.

«La nube ya la vemos muy poquito. De madrugada sí que se veía y notábamos un olor extraño al ambiente», ha manifestado la alcaldesa de Cunit. «Lógicamente, la dirección del viento todavía puede cambiar y se mantiene el plan preventivo para la población. Y así evitar problemas», ha señalado Carreras, que ha recordado, pero que «mucha población» no ha recibido correctamente la alerta de Protección Civil. «No sabemos si por problemas de telefonía o porque la gente tenía desactivada la alarma de emergencias en el móvil», ha avisado la alcaldesa.

«Esperamos que la situación se normalice pronto y se pueda levantar la orden de confinamiento», ha finalizado Carreras. En paralelo, la alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Ana Herrera, también ha querido agradecer la «paciencia y colaboración» de la ciudadanía a raíz de la orden de confinamiento, que sólo afecta al núcleo de las Roquetes.

«Es el más próximo al punto del incendio, ya que el centro urbano de Sant Pere de Ribes está alejado unos seis kilómetros», ha querido dejar claro Herrera. «Los Bomberos nos han indicado que el radio de prevención es de unos 1,2 kilómetros. El viento lleva la nube tóxica más hacia el sur y sólo afecta de rebote al núcleo de Roquetes», ha comentado la alcaldesa de Sant Pere de Ribes.

«Seguimos instrucciones de Protección Civil y de la Generalitat, y estamos atentos a cualquier novedad», ha concluido Herrera.