Protección Civil descarta confinar más municipios de Tarragona por el incendio químico

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha descartado este mañana ampliar el confinamiento a otros municipios a raíz del incendio que ha tenido lugar de madrugada en una empresa de productos químicos.

En una comparecencia ante los medios desde el Departamento de Interior, ha indicado que, aunque se sigue monitorando la nube de humos, actualmente «no está sobre la mesa ampliar el confinamiento en otras poblaciones».

La medida afecta actualmente a Vilanova y la Geltrú, el núcleo de las Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit y Calafell. Solé ha pedido a la población afectada que mantenga el confinamiento mientras los operativos trabajan para controlar la situación. Ha calificado la medida como «muy garantista» y ha asegurado que la población puede estar tranquila.

La evolución de la nube tóxica —originada principalmente por la combustión de pastillas de cloro— se sigue con atención por si hay que modificar las zonas afectadas según el viento y las condiciones meteorológicas.

A pesar de eso, Solé ha querido enviar un mensaje de calma y ha remarcado que cualquier cambio se comunicará «tan pronto como sea posible» mediante una alerta móvil.