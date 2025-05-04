Una fuerte granizada vuelve a sorprender Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La granizada ha vuelto a sorprender Tarragona este domingo por la tarde. En este caso la tormenta ha caído con bfuerza sobre la Sénia, en el Montsià.

Este episodio llega después de un sábado en el cual el granizo ya se dejó ver en varios puntos de la demarcación, también a las Terres del l'Ebre. La Terra Alta y la Ribera d'Ebre fueron las comarcas afectadas, destacando el municipio de Arnes, en la primera.

El aviso emitido por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), también alertaba de posibles fenómenos extremos como chasquidos, tornados o mangueras, aunque finalmente no se registró ninguna incidencia destacada.

Hoy, este aviso se desplazaba al norte y al centro de Cataluña, aumentando su intensidad hasta llegar a un grado de peligro de 6 sobre 6. No obstante, la tormenta ha vuelto a caer sobre territorio tarraconense, sorprendiendo de nuevo las Terres de l'Ebre.

Además, las comarcas ebrenses se encuentran debajo alerta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha advertido este domingo sobre la posibilidad de crecidas repentinas importantes de carácter local en barrancos y lechos menores.