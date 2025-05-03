Tiempo violento en Tarragona: alerta por granizo, tornados y viento intenso

Imagen de la piedra que ha caído a la Terra Alta@martaNaSa

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha emitido un aviso de tiempo violento para este sábado 3 de mayo por la tarde, entre las 16.03 h y las 18.02 h, con afectación prevista en la Terra Alta y la Ribera d'Ebre.

La previsión indica la posibilidad de tormentas intensas que podrían ir acompañadas de granizo con un diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento que podrían superar los 25 metros por segundo, así como fenómenos severos como chasquidos, tornados o mangueras.

El grado de peligro asociado a este episodio es de 3 sobre 6, considerado alto. Ante esta situación, Protección Civil recomienda extremar las precauciones, especialmente en actividades al aire libre y en desplazamientos por carretera.

Se recuerda la importancia de asegurar objetos en el exterior, evitar zonas arborizadas o expuestas al viento y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.