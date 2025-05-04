El Meteocat mantiene la alerta por lluvias intensas en Tarragona hasta el lunes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado este domingo el aviso emitido el sábado por lluvias intensas que afectarán a la demarcación entre hoy y mañana. La alerta, inicialmente para este domingo, se ha extendido también al lunes, a pesar de que únicamente en algunas comarcas de la provincia.

Según las previsiones, las precipitaciones pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en sólo 30 minutos. El grado de peligro es de 2 sobre 6, activo desde el domingo a las 12 h hasta el lunes a las 18 h en el Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Alt Camp y Baix Penedès.

El lunes, en cambio, la alerta sólo afecta en el Baix Penedès, al Alt Camp y la Conca de Barberà. Les lluvias se prevén también entre las 12 h y las 18 h y la gravedad prevista es la misma.

Sin embargo, ningún de punto de la demarcación se encuentra bajo la alerta por tiempo violento, un aviso que se activó ayer a varias localizaciones de las Terres de l'Ebre, afectando especialmente en la Terra Alta con fenómenos como granizadas y fuerte viento. Esta alerta sí que continúa vigente en el centro y norte de Cataluña.

Protección Civil activó ayer la alerta Inuncat por riesgo de inundaciones en varios puntos del territorio, motivo por el cual recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas urbanas y cerca de rieras o torrentes, para evitar incidencias por acumulaciones de agua repentinas.