Meteorología
La CH del Ebro advierte de riesgo de crecidas en barrancos y lechos menores en Tarragona
Alertan de que las precipitaciones en la mitad norte de la cuenca del Ebro podrían provocar crecidas repentinas importantes de carácter local
Ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas (de hasta 15-20 l/m² en 1 hora) en la mitad norte de la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido este domingo sobre la posibilidad de crecidas repentinas importantes de carácter local en barrancos y lechos menores.
En Cataluña el aviso afecta a las comarcas de Tarragona y Lleida durante la segunda mitad de la jornada de hoy el domingo, 4 de mayo. También se aplica a las comarcas de Cantabria, País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja, Aragón (Zaragoza y Huesca), Comunidad Valenciana (Castellón).
Camp de Tarragona
El Meteocat mantiene la alerta por lluvias intensas en Tarragona hasta el lunes
Marta Omella
Desde el organismo de cuenca recomiendan hacer seguimiento de las precipitaciones en los radares del AEMET y de los datos hidrometeorológicos de la red SAIHEbro en www.saihebro.com.