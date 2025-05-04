La CH del Ebro advierte de riesgo de crecidas en barrancos y lechos menores en Tarragona

Publicado por EfeRedacció Creado: Actualizado:

Ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas (de hasta 15-20 l/m² en 1 hora) en la mitad norte de la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido este domingo sobre la posibilidad de crecidas repentinas importantes de carácter local en barrancos y lechos menores.

En Cataluña el aviso afecta a las comarcas de Tarragona y Lleida durante la segunda mitad de la jornada de hoy el domingo, 4 de mayo. También se aplica a las comarcas de Cantabria, País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja, Aragón (Zaragoza y Huesca), Comunidad Valenciana (Castellón).

Desde el organismo de cuenca recomiendan hacer seguimiento de las precipitaciones en los radares del AEMET y de los datos hidrometeorológicos de la red SAIHEbro en www.saihebro.com.