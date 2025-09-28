Cortada la N-340 entre la Ràpita y Amposta en los dos sentidos por la presencia de charcos de agua

La N-340 está cortada entra la Ràpita y Amposta en los dos sentidos por la presencia de charcos de agua en la carreteraACN

La N-340 está cortada entra la Ràpita y Amposta en los dos sentidos por la presencia de charcos de agua en la carretera, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El Ayuntamiento de Amposta asegura que los «caminos con puntos conflictivos» han sido cortados «preventivamente» y que la calle Itàlia se ha cortado al tráfico.

Hay algunas tapas de alcantarilla levantadas y «algunos cortes de luz» en el municipio, dicen desde el consistorio. Hasta las 18 h de este domingo el teléfono de emergencias 112 ha recibido 22 llamadas por las lluvias que afectan a las comarcas del sur de Cataluña. El grueso de llamadas provenían del Baix Ebre (11) y el Montsià (8)

Chaparrones y chubascos descargan en las comarcas del sur de Cataluña, algunos con fuerte intensidad, acompañados de intensa actividad eléctrica e, incluso, de manera puntual, de granizo, según el Servicio Meteorológico de Cataluña. La estación del PN Puertos (Baix Ebre) acumula ya 53,1 mm, 38 de los cuales han caído en 30 minutos.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por tiempo violento en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. En concreto, el aviso es entre las 16.44 y las 18.44 horas. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de estas dos comarcas y de la Terra Alta advirtiendo también de lluvias torrenciales a partir de las 20 horas y durante la noche.

Protección Civil prevé que el máximo de intensidad de lluvia en las Terres de l'Ebre sea durante la noche y descarta por ahora suspender las escuelas lunes.