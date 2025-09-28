Protección Civil prevé que el máximo de intensidad de lluvia en el Ebro sea de noche y descarta por ahora suspender las escuelas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil prevé que el máximo de intensidad de lluvia en las Terres de l'Ebre sea durante la noche y descarta por ahora suspender las escuelas el lunes. Así lo ha indicado Rosa Mata, cabeza de guardia del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), en una atención a medios.

Con todo, Mata ha dicho también que si las lluvias son estáticas y descargan «con fuerza» y provocan muchas incidencias todavía habría «cierto margen» para lanzar una nueva alerta a la población «de buena mañana» y tomar medidas como suspender la actividad lectiva y el transporte escolar.

A estas alturas, sin embargo, no hay ningún orden. Ningún a media tarde, ya se han registrado lluvias «casi torrenciales» en algunos puntos y puede haber chubascos «estáticos» que acumulen agua. Así lo ha indicado Santi Segalà, cabeza del Área de Predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña.

«En la Terra Alta está en estas zonas donde ya hace unas horas que está lloviendo de manera intensa. Se han registrado ya intensidades casi torrenciales, 38 litros por metro cuadrado en media hora a la estación del Parque Nacional de los Ports, donde ya llevan registros de más de 50-55 litros por metro cuadrado,» ha dicho haciendo referencia a valores provisionales.