La atracción Dragon Khan estará lista por Semana Santa. Así lo han confirmado los responsables de PortAventura World durante una visita a los medios de comunicación para ver cómo avanzan las obras de renovación de la montaña rusa roja.

La mítica roller coaster inició al principio de enero, una vez el parque cerró al público, un proceso de renovación de varios tramos para alargar su vida útil. En total se han cambiado 39 tramos de la roller coaster, entre ellos el loop vertical y el cobra roll, y la inversión ha estado de unos 2,5 millones de euros aproximadamente. Las piezas nuevas pesan entre 3 y 4 tonelades y han llegado a la Costa Daurada por carretera desde Hungría. En cuanto a las piezas retiradas, todavía no saben que harán con ellas.

Los responsables también han explicado que las borrascas continuadas que han afectado el Camp de Tarragona les han hecho perder un siete días de trabajos. Aun así, las tareas encaran ya la recta final. De hecho, la próxima semana ya se iniciarán las pruebas para ver que todo funciona correctamente.

El pasado 7 de enero se empezó con el retrack parcial del vertical loop y del cobra roll de la montaña rusa, que ya forma parte del sky line de la Costa Daurada. Los trabajos de renovación, que son los más importantes en la historia del parque, no modificarán en nada la experiencia del visitante.

La temporada 2026-207 empezó el pasado 27 de febrero por celebrar el Carnaval. Lo hizo con el Dragon Khan inoperativo pero con el Shambala en funcionamiento. Esta atracción estaba en duda de si estaría operativa, ya que se encuentra en la zona próxima donde se realizan las tareas de renovación de la montaña rusa roja. Finalmente, si que pudo abrir con normalidad.

Novedades para 2026

Les novedades de la temporada de PortAventura World llegarán este verano. Estas reforzarán la experiencia de aventura del visitante y ampliarán la oferta de entretenimiento familiar. El resort estrenará Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nueva zona acuática en el Caribe Aquatic Park, y Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiencia de exploración inmersiva en la emblemática área de la Polynesia.

Está previsto que el Caribe Aquatic Park abra las puertas el próximo 23 de mayo y lo haga con la nueva área de 6.000 metros cuadrados ambientada en una bahía pirata emergida después de siglos bajo el mar. Esta contará con una water coaster familiar única en Europa y una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática diseñada para disfrutarse en grupo, presentada como inédita a escala mundial. La zona se completará con nuevos toboganes y un restaurante temático.

La segunda gran novedad del verano será Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nueva experiencia al aire libre que transformará la zona de la Polynesia. Lejos del concepto de atracción tradicional, la propuesta invita a explorar la jungla a través de senderos, pasarelas y puentes colgantes integrados en el entorno natural.