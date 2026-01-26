Las dos grandes novedades que PortAventura World estrenará en 2026: jungla, agua y aventura

En la Polynesia estará situada una de las novedades de PortAventura World.PortAventura World

PortAventura World prepara un verano de 2026 marcado por la aventura y el ocio familiar con la llegada de dos grandes novedades que ampliarán de forma notable su oferta. El resort estrenará Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nueva zona acuática en Caribe Aquatic Park, y Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiencia de exploración inmersiva en la emblemática área de Polynesia.

La principal incorporación llegará al parque acuático con Coral Bay, una nueva área de 6.000 metros cuadrados ambientada en una bahía pirata emergida tras siglos bajo el mar. El espacio combinará una cuidada tematización con propuestas pensadas para todas las edades, consolidando la apuesta de PortAventura por experiencias familiares diferenciales dentro del panorama europeo.

Entre sus grandes reclamos destaca una water coaster familiar única en Europa y una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática diseñada para disfrutarse en grupo, presentada como inédita a escala mundial. La zona se completará con nuevos toboganes y un restaurante temático.

La segunda gran novedad del verano será Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nueva experiencia al aire libre que transformará la zona de Polynesia en PortAventura Park. Lejos del concepto de atracción tradicional, la propuesta invita a explorar la jungla a través de senderos, pasarelas y puentes colgantes integrados en el entorno natural.

Cargando…

Pensada para un público familiar, Makamanu Jungle propone un recorrido activo con pequeños desafíos que fomentan la exploración y el espíritu aventurero. El nuevo espacio recupera la esencia del enclave donde durante años se celebró el espectáculo Aves del Paraíso, desaparecido en 2024, reinterpretándolo desde una perspectiva más participativa y experiencial.

Desde la dirección del resort subrayan que ambas incorporaciones responden a una estrategia de evolución constante basada en la escucha del visitante. “Trabajamos para ofrecer experiencias cada vez más memorables y diferenciales”, ha señalado el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, durante la presentación de las novedades, que marcarán una de las temporadas más relevantes del complejo en los últimos años.