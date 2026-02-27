PortAventura lo tiene todo listo para el Carnaval 2026 con una apuesta renovada

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

PortAventura World da hoy el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con el inicio del Carnaval, una de las citas más especiales del calendario del resorte. Desde este 27 de febrero a las 16 h y hasta el 22 de marzo, el parque se llenará de música, color y espectáculo con una propuesta centrada en el talento del Campo de Tarragona.

La responsable de Producto, Noemí Serrano, ha destacado que «es un día muy importante porque no sólo empezamos la temporada 2026, sino también una etapa muy especial cómo es el Carnaval, con una propuesta llena de energía, colores y contenidos pensados específicamente para la época del año». Según Serrano, el objetivo es ofrecer «un motivo más para visitar el parque y redescubrirlo con una tematización completamente diferente».

Cinco comparsas y 70 bailarines

Este año es el cuarto año consecutivo que el parque cuenta con comparsas de Tarragona, consolidando así su apuesta por el talento local. En total, cinco comparsas —Pandora, Artifex, Torres Jordi, Colours Fantasy y Sinhus- participan en la programación, con un total de 70 bailarines que desfilan y actúan durante toda la jornada.

Las comparsas salen los sábados y domingos, con entre cinco y seis pasadas diarias cada una, hecho que permite a los visitantes verlas a lo largo del día. Los desfiles recorren las calles del parque, que está completamente ambientado en clave carnavalesca, y también ofrecen actuaciones en tres puntos fijos: México, Far West y Mediterráneo.

Entre las participantes destaca Pandora, ganadora del Carnaval de Tarragona, que presenta la propuesta Aves del paraíso. Su representante, Alba Baeza, ha asegurado que para la comparsa «es un honor formar parte de PortAventura porque nos permite alargar el Carnaval y seguir disfrutándolo con nuestra gente». También ha remarcado el compromiso de los integrantes, que siguen ensayando cada domingo, y ha explicado que los bailes se han adaptado al escenario del parque: «No es lo mismo desfilar en una rúa que actuar en un escenario; aquí los espectáculos tienen un formato diferente».

Un formato renovado y más público internacional

El Carnaval de PortAventura llega a su cuarta edición consecutiva con un balance muy positivo. Según Serrano, esta propuesta ha permitido abrir el parque en febrero y dar una nueva excusa a los visitantes habituales para cambiar la época de su estancia.

Además, el perfil del público ha evolucionado. Si bien los primeros años predominaba el visitante local, cada vez hay más presencia de turistas internacionales, especialmente franceses, que aprovechan estas fechas para viajar al resorte.

Como novedad de este año, se han renovado vestuarios, coreografías y propuestas musicales, y se ha buscado un vínculo entre las comparsas y las diferentes áreas temáticas del parque.

Estancias más largas y apertura en exclusiva los viernes

Otra tendencia al alza es el alargamiento de las estancias. Cada vez más visitantes optan por pasar todo el fin de semana en el resorte. Como ejemplo, el parque abre los viernes de 16 h a 21 h exclusivamente para clientes de hotel y poseedores de pase anual, ofreciéndoles una experiencia más exclusiva antes de la apertura general del sábado y domingo.

Según Serrano, la oferta de atracciones, espectáculos y animaciones de calle hace que «un solo día se haga corto», y eso favorece que los visitantes decidan pernoctar y disfrutar de una escapada más completa.

Mirando ya hacia la nueva temporada

El Carnaval pondrá el punto final el 22 de marzo, y sólo cinco días después, el 27 de marzo, arrancará la temporada general 2026 de PortAventura.

El nuevo curso llega después de un 2025 marcado por la celebración del 30.º aniversario del resorte. De cara a este año, el parque prepara dos novedades destacadas: una nueva zona acuática en el Caribe Aquatic Park, que incorporará piscinas y nuevos contenidos, y una experiencia inmersiva en la Polynesia.