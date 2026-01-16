La renovación del Dragon Khan es «la obra de mantenimiento más importante de la historia de PortAventura»

PortAventura World inició la semana pasada la renovación de dos de los ocho elementos de la atracción Draghon Khan por piezas nuevas. Se trata del vertical loop y del cobra roll, dos de los ocho loopings, que estaban agotando su vida útil después de más de 30 años de funcionamiento. La actuación, denominada retrack tiene un coste de entre 2,5 y 3 millones de euros.

La complejidad de los trabajos, donde trabajan una cincuentena de personas, y el retraso en algunos trabajos a causa del mal tiempo de las últimas semanas hacen que su reapertura sea toda una incógnita. Se trata de «la obra de mantenimiento más importante de la historia de PortAventura», según ha explicado Sergio Fraile, director de Servicios Técnicos del parque, por lo tanto «podría ser que empezamos la temporada sin el Dragon Khan», ha añadido. La intervención durará unas semanas y el parque tiene previsto iniciar la temporada, el próximo 27 de febrero.

A pesar de esta incertidumbre, desde el parque temático aseguran que están poniendo todos los esfuerzos para que al menos, el Shambhala, que es la montaña rusa más próxima al Dragon Khan, si que esté operativa.

Operarios trabajando en el desmontaje del 'vertical lopp' del Dragon Khan.Gerard Marti Roig

Operación compleja

El parque ha aprovechado el cierre de la temporada para hacer esta renovación de la mítica rollercoaster. Según Fraile «es una operación tan compleja o más que la construcción de una nueva atracción».

El jueves por la mañana se empezó a desmontar el vertical loop con una grúa de grandes dimensiones para mover la parte superior del looping, que pesa unas 12 toneladas. Las piezas que se tienen que cambiar las ha construido una empresa suiza y han llegado al parque con trailers desde diferentes puntos de Europa.

Una grúa de grandes dimensiones ha movido la parte superior del 'looping', que pesa unas 12 toneladas.Gerard Marti

La próxima semana llegará al parque el equipo de demoliciones para hacer tareas en la zona de los cimientos de las columnas que sujetan los loopings. En paralelo, trabajarán una cincuentena de personas en el retrack de la atracción más emblemática del parque de la Costa Daurada, que ya forma parte de su skyline.

La fase final de la macrooperación consistirá en volver a montar los tramos sustituidos e iniciar las pruebas para comprobar que todo funciona correctamente.

Con respecto a las piezas sustituidas, PortAventura todavía está pensando que hará con ellas. Una de las opciones que estudian es reciclarlas. Lo que sí se harán es conservar las partes más icónicas de la rollercoaster.

«El Dragon Khan ha envejecido muy bien»

Los trabajos iniciados en el Dragon Khan buscan alargar la vida útil de la atracción, pero en ningún caso modificarán la experiencia del visitante ni el trazado sufrirá ninguna modificación, confirman desde PortAventura. El hecho de que se hayan escogido este dos elementos para cambiar es porque son las partes que «han sufrido una fatiga más grande» durante estos 30 años de vida, afirma Fraile.

El resto del trazado por ahora no está previsto sustituirlo, si bien de cara a los próximos años se tendrán que ir tomando decisiones con el fabricante suizo. «El Dragon Khan ha envejecido muy bien», ha resumido Fraile.