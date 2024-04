Aragonès afirma que el acuerdo sobre el Hard Rock «actualizaba características técnicas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que el acuerdo de Govern sobre el Hard Rock «no cambia el rumbo ni la naturaleza del proyecto que había hasta ahora» y ha argumentado que se trata de un documento impulsado para actualizar «características técnicas».

Desde Belfast, Aragonès ha recordado que es un proyecto que no considera una prioridad y que no tenía «ni un euro» previsto en los presupuestos que finalmente no salieron adelante.

El presidente ha negado haber escondido este acuerdo y ha recordado que es el Govern mismo quien lo ha hecho público a través del portal de transparencia. En este sentido, enmarca las críticas surgidas después de la noticia al clima de campaña: «No entraré en dinámica electoralista».

Según ha avanzado la Directa y ha constatado ACN, el 27 de febrero, el mismo día que se cerró el acuerdo de presupuestos con el PSC, el ejecutivo hizo un Acuerdo de Gobierno que consta de dos puntos relacionado con el proyecto del Hard Rock.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha quitado hierro a la trascendencia del documento y ha afirmado que solo «actualizaba características técnicas» del proyecto. «Todo el mundo sabe que este proyecto no es mi proyecto, no es mi prioridad», ha remarcado Aragonés desde Belfast. El presidente ha expuesto que si el Hard Rock sale adelante será a través de un acuerdo entre privados y por el «procedimiento urbanístico» garantizando la seguridad jurídica: «El Govern tenemos herramientas limitadas para decidir si tiene que salir adelante o no».

Después de la información publicada, los Comuns han acusado el Gobierno de «mentir y tomar el pelo a la ciudadanía», mientras el PSC ha insistido que el Hard Rock no formó parte de la negociación de los presupuestos para el 2024. «Yo creo que en campaña todo el mundo aprovecha y no entraré en la dinámica partidista y electoralista», ha dicho Aragonés y sí que ha querido dejar claro que no había «ni un euro» para el Hard Rock en los presupuestos: «No tenía ningún recurso y este documento no cambia nada».

También ha negado que el Govern haya querido «esconder nada»: «El Govern adopta decenas de acuerdos que se publican en el portal de transparencia, es un acuerdo pública desde hace semanas, y estaba publicado».

