El Govern renovó el compromiso con Hard Rock antes de pactar los presupuestos con el PSC

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern renovó su compromiso con el proyecto de Hard Rock el 27 de febrero, el mismo día que cerró el acuerdo de presupuestos con el PSC. Según ha adelantado La Directa y ha podido constatar ACN, aquel día el ejecutivo hizo un Acuerdo de Gobierno que consta de dos puntos.

En el primero se anula el Acuerdo de Gobierno del 15 de diciembre del 2020 por el cual se ordenaba al Incasòl la adquisición de los terrenos donde se tiene que ubicar el complejo por 120 MEUR a Criteria Caixa para, después, venderlos por el mismo precio a BCN IR 3 SAU, la empresa promotora de Hard Rock. En el segundo, se mantiene el encargo al Incasòl «a fin de que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan con el fin de adquirir y con posterioridad enajenar» los terrenos.

Este Acuerdo de Gobierno no se mencionó en la rueda de prensa posterior ni se facilitó a los medios de comunicación, como se hace habitualmente. Únicamente se colgó en el portal de datos abiertos de la Generalitat.

El documento lo firmó el secretario del Gobierno, Xavier Bernadí, a las 15.31 horas, pocos minutos antes de que el ejecutivo anunciara un pacto para los presupuestos del 2024 con el PSC. Las cuentas finalmente no se aprobaron en el Parlament y eso acabó desencadenando la convocatoria electoral del 12-M.

En detalle, el acuerdo del 15 de diciembre del 2020 anulado preveía la adquisición en Mediterranea Beach & Golf Community, S. A. -de la que Criteria Caixa es socio único- de los terrenos de 952.000m2 incluidos en el Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou por un importe de 120 millones de euros «en el plazo máximo de dos meses a contar desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan Director -Urbanístico- en cumplimiento de la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anulaba el primer PDU. Posteriormente, se preveía la venta «mediante adjudicación directa» de los terrenos a BCN IR 3 SAU, también por 120 MEUR.

Así, el 27 de febrero de este año, aparte de dejar sin efecto el acuerdo del 2020 también mantiene el encargo en el Institut Català del Sòl «para que formalice con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan» para comprar y vender «en unidad de acto y por el mismo precio, por adjudicación directa, los terrenos.» Eso sí, a diferencia del 2020, en esta ocasión no se fija un precio por la parcela ni fija ningún plazo para llevar a cabo la operación inmobiliaria.

Cartas con La Caixa

ACN también ha podido acceder a dos cartas que se intercambiaron en diciembre del 2020 el entonces director del Incasòl, Albert Civit, y Marcelino Armenter, consejero delegado de Criteria Caixa.

La primera misiva la escribe Civit, firmada el 14 de diciembre -el día antes del Acuerdo de Gobierno-, en la que informa a la entidad financiera de la sentencia del TSJC y que, por lo tanto, hay que hacer un nuevo PDU. Y finaliza: «por este motivo, solicitamos que nos garanticéis el compromiso de venta de los terrenos» hasta «la publicación definitiva de la modificación» urbanística «a los efectos de mantener la plena disponibilidad de los referidos terrenos».

Unos días después, el 18 de diciembre, Armenter responde. En este caso sin embargo, la entidad no atiende la petición del Incasòl y no garantiza la disponibilidad de los terrenos. «Nuestra disposición -que no compromiso- a vender al Incasòl los terrenos ha sido incondicional y duradera», pero siempre «totalmente desvinculada de cualquier compromiso o proyecto de la Generalitat».

Armenter añade: «sin haber recibido ni habernos ofrecido ninguna contraprestación, no es de esperar la posibilidad de garantizarles otra cosa que mantener la disposición a vender la propiedad de los terrenos». Es decir, Criteria Caixa no se cierra la puerta a vender la finca a otro posible interesado, incluso pasando por delante del ejecutivo.

Te puede interesar: