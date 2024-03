L’impacte del Hard Rock, una incògnita encara

El sector turístic, com va passar amb Port Aventura, veu el complex d’oci com un revulsiu.

«Portaven els criteris americans, i això va voler dir cuidar el paisatge, que no fos brut», recorda Josep Oliveras, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la URV. No va fer-se cap estudi d’impacte social i econòmic per la construcció de Port Aventura, però Oliveras no té cap dubte que el parc temàtic ha millorat el nivell del sector a nivell global. A Salou-Cambrils-La Pineda els hotels se situaven en la franja de les tres estrelles majoritàriament, però després de la implantació del parc les quatre estrelles s’han convertit en el nou estàndard.

Oliveras, però, dubta del que pugui tenir el Hard Rock. «No coneixem el detall», subratlla perquè, en realitat, ningú no sap encara exactament què podrà construir-se i què no, a l’espera de si mai es resol la qüestió jurídica. Per tant, ningú coneix el pes que el joc, els espectacles o el comerç acabaran tenint sobre el total del complex d’oci. «Pot ser que es reforcin amb Port Aventura», assenyala Oliveras, si l’activitat majoritaria de Hard Rock, al marge del joc, resulta compatible amb el turisme familiar.

«Però també hi haurà qui hi perdrà. Els turistes no aniran tant al Corte Inglés, per exemple» diu el catedràtic, que alerta també que, en funció del projecte al detall final, Hard Rock i Port Aventura podrien no ser tan compatibles. Com a exemple, una mirada a l’ increment de l’activitat de creuers al Port de Tarragona. Els creueristes ben bé podrien optar per una excursió d’un dia al complex d’oci de Hard Rock, però Oliveras assenyala que això no generaria cap impacte al sector hoteler de la Costa Daurada.

«Si es fa una cosa malament, després les conseqüències poden ser bastant fumudes» sosté, i qüestiona la manca d’estudis actualitzats i globals per analitzar com afectaria el Hard Rock a l’entorn. «Hi ha interrogant evidents», diu. entre ells, la proximitat amb la química, l’impacte econòmic territorial, els llocs de treball que ocuparien ciutadans de l’entorn i els que ocuparien gent nouvinguda expressament o un eventual increment de risc policial.

En canvi, el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià, és del parer que l’impacte global del Hard Rock seria comparable al de Port Aventura, en un sentit determinat: «Què hauria passat si Port Aventura no s’hagués construït?», es pregunta. Diu Guardià que probablement el sector turístic de la Costa Daurada hauria quedat arraconat, empetitit a nivell internacional, sense tenir la capacitat d’atracció que té actualment.

Ara, sosté el portaveu de la patronal hotelera, Hard Rock tindria un efecte similar: incrementar la capacitat de resultar atractiu per un mercat global més ampli. «Si fa 40 anys a algú del sector li haguessis dit que vindria gent de Galícia i que hi hauria hotels oberts al mes d’octubre, et prendrien per sonat», diu. Hi ha similituds entre Hard Rock i Port Aventura, però també diferències. El complex d’oci porta associat un centre comercial a l’estil del que ja existeix a peu d’AP-7 a La Roca del Vallès. Ara fa quaranta anys, el sector comercial de Reus -llavors amb molt més múscul- defensava l’arribada de Port Aventura. Avui, no ho veu tan clar.