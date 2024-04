Aragonès afirma que l'acord sobre el Hard Rock «actualitzava característiques tècniques»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que l'acord de Govern sobre el Hard Rock «no canvia el rumb ni la naturalesa del projecte que hi havia fins ara» i ha argumentat que es tracta d'un document impulsat per actualitzar «característiques tècniques».

Des de Belfast, Aragonès ha recordat que és un projecte que no considera una prioritat i que no tenia «ni un euro» previst als pressupostos que finalment no van tirar endavant.

El president ha negat haver amagat aquest acord i ha recordat que és el Govern mateix qui l'ha fet públic a través del portal de transparència. En aquest sentit, emmarca les crítiques sorgides després de la notícia al clima de campanya: «No entraré en dinàmica electoralista».

Et pot interessar: