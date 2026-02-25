ColaCao llena este pueblo de Tarragona de influencers para su nueva campaña publicitaria

ColaCao ha convertido Prades en el epicentro de su última campaña publicitaria. Durante varios días, un grupo de los influencers más conocidos de España grabará contenido exclusivo y compartirá su experiencia con millones de seguidores en redes sociales. La acción forma parte de la estrategia de marketing experiencial de la marca, que busca conectar con los más jóvenes.

Los creadores de contenido se alojan en los Xalets de Prades, un complejo rural situado en plena naturaleza del Parque Natural de las Montañas de Prades. Aunque el lugar es famoso por sus cabañas en los árboles, los influencers se hospedan otras casas del complejo, igualmente acogedoras y con todas las comodidades para disfrutar de un entorno privilegiado y relajarse entre grabación y grabación.

El primer día del campamento ha estado marcado por la adrenalina del paintball en Prades Aventura, donde han participado en varias misiones temáticas en un escenario que recuerda al lejano oeste americano. Equipados con la protección completa, los influencers han grabado vídeos y han compartido stories mientras competían entre equipos, mezclando aventura y contenido visual para sus redes sociales.

La campaña de ColaCao combina diversión, naturaleza y estrategia digital. Los influencers participantes —entre ellos Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta— representan a los creadores de contenido más reconocidos de España, capaces de generar un gran alcance y engagement en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Más allá de la acción de marketing, Prades ofrece un entorno con historia y naturaleza. Conocido por su arquitectura de piedra rojiza y su entorno montañoso, es un lugar ideal para senderismo, rutas culturales y miradores panorámicos. La combinación de patrimonio y paisaje convierte a este destino en un escenario perfecto para la campaña y en una experiencia memorable para los influencers.

Los Xalets de Prades, reconocidos por medios como National Geographic, cuentan con casas sostenibles y equipadas con todo tipo de comodidades. Junto a actividades como la observación astronómica y rutas culturales, y la diversión de Prades Aventura, el complejo refuerza la experiencia del campamento, convirtiendo la estancia de los influencers en un contenido que mezcla naturaleza, aventura y lujo rural de manera única.