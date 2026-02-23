Dos ciudades de Tarragona, entre las 5 de Cataluña con más sin techo

Imagen de archivo de un asentamiento de una persona sin techo en Tarragona.Diari Més

Tarragona y Reus son las dos ciudades de la provincia que figuran entre las cinco con más personas sin hogar en Cataluña, según los datos recopilados por el Síndic de Greuges de Catalunya. En concreto, Reus registra 319 personas sin techo y Tarragona 259, unas cifras que las sitúan solo por detrás de Barcelona, Badalona y Sabadell.

La ciudad con mayor número de personas sin hogar es Barcelona, con 2.117, seguida de Badalona (629) y Sabadell (428). Los datos forman parte de una nueva página web impulsada por el Síndic que ofrece información territorializada sobre el sinhogarismo.

La herramienta se basa en cuestionarios enviados a municipios del área metropolitana de Barcelona y a ciudades de más de 20.000 habitantes del conjunto de Cataluña. De las 84 poblaciones consultadas, respondieron 81.

El visor permite consultar información detallada por municipios, incluyendo el número de personas sin hogar, seguimiento por parte de los servicios sociales, datos sociodemográficos, presupuesto destinado y plazas disponibles. Además, contabiliza 429 asentamientos en toda Cataluña, donde viven 2.502 personas, concentrándose los más numerosos en Barcelona y Badalona.

En cuanto al perfil de las personas que viven en la calle, la franja de edad más habitual es la de entre 41 y 50 años, seguida de la de 31 a 40 años. El 86% son hombres y el 50% son ciudadanos de fuera de la Unión Europea, según la información facilitada por los municipios.

Desde el Síndic subrayan que la creación de esta plataforma responde al compromiso adquirido en la primera reunión de la Taula Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo, en la que representantes del Govern, ayuntamientos y entidades sociales coincidieron en la necesidad de un acuerdo de país para afrontar el fenómeno de manera estructural y coordinada.