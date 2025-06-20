El pueblo de Tarragona que parece que sea Estados Unidos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Miami Platja, un nucleo que pertenece al municipio tarraconense de Mont-roig del Camp, se ha consolidado como mucho más que un simple destino turístico. Su nombre, que recuerda inmediatamente a la icónica ciudad estadounidense de Miami, y su ambiente exclusivo, con playas doradas y una oferta de ocio variada, han hecho que muchos la comparen con algunas zonas de Estados Unidos.

Aunque su esencia sigue siendo mediterránea, esta zona se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan una vida sofisticada, buen clima y una gastronomía de calidad. Eso sí, lo que distingue a Miami Platja son, sin duda, sus impresionantes playas. Con kilómetros de costa de aguas cristalinas y fina arena dorada, sus playas evocan el espíritu de las famosas costas de Florida.

La Cala dels Vienesos, la Cala de les Sirenes y la Playa Cristal son algunas de las más destacadas, siendo puntos de atracción para quienes desean relajarse en un entorno de belleza natural. La diversidad de calas tranquilas y playas más amplias permite disfrutar tanto de momentos de calma como de deportes acuáticos.

El paisaje, adornado con palmeras y amplios paseos marítimos, refuerza la sensación de estar en un destino internacional. La mezcla de influencias se percibe en sus calles y restaurantes, donde la esencia mediterránea se fusiona con un toque cosmopolita que recuerda a algunos rincones exclusivos del mundo.

La gastronomía, uno de sus puntos fuertes

La oferta gastronómica de Miami Platja también es uno de sus grandes atractivos. En sus restaurantes, los productos del mar y la tierra se combinan en platos deliciosos y sofisticados. Pescados y mariscos frescos, arroces y especialidades típicas mediterráneas son los platos más tradicionales, pero también es posible encontrar propuestas internacionales que evocan los grandes locales de Florida.

Si bien Miami Platja sigue siendo accesible para todos los públicos, en los últimos años ha emergido como uno de los destinos más exclusivos de la Costa Daurada.

El ambiente tranquilo pero elegante, con coches de alta gama y terrazas con vistas al mar, le otorgan ese aire de exclusividad que muchos asocian con ciertos lugares de Estados Unidos. Además, quienes buscan entretenimiento nocturno pueden disfrutar de bares de cócteles, terrazas chill-out y locales con música en vivo, lo que permite vivir noches únicas junto al Mediterráneo.

Cómo llegar a Miami Platja desde Tarragona

Llegar a Miami Platja desde Tarragona es relativamente fácil, ya que, además de en coche, se puede llegar a esta zona de Mont-roig del Camp cogiendo el transporte público, como el tren o el autobús. Eso sí, la opción más rápida, con una duración aproximada de media hora, es la de optar por el coche y coger la A-7 hasta Mont-roig.