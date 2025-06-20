El pueblo de Tarragona escogido por el Gobierno para ubicar una gigafactoría de IA

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Gobierno ha anunciado que Móra la Nova (Tarragona) ha sido el lugar escogido para acoger una de las cuatro gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) que se desarrollarán en Europa. El proyecto, que implicará una inversión conjunta entre el sector público y privado de hasta 5.000 millones de euros, busca posicionar a España como un actor clave en el desarrollo de tecnologías avanzadas en el continente.

La candidatura española ha sido impulsada por Telefónica, en colaboración con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. El plan prevé la constitución de un consorcio que integrará a diversas empresas tecnológicas y entidades públicas.

Entre los participantes confirmados se encuentran compañías como ACS, MasOrange, Nvidia, Submer y Multiverse Computing, además de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital.

También están en curso conversaciones con un potencial socio inversor internacional de gran relevancia. De prosperar, el proyecto podría recibir una significativa ayuda económica procedente del programa europeo InvestAI, diseñado para canalizar hasta 200.000 millones de euros en iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial.

La elección de Móra la Nova no ha sido casual. La zona se considera un punto estratégico dentro del ecosistema tecnológico catalán, por su cercanía tanto a la Factoría de IA —referente estatal en pruebas y desarrollo de esta tecnología— como al Barcelona Supercomputing Center (BSC), uno de los principales centros de supercomputación de Europa. Este entorno proporciona acceso a energía limpia, infraestructuras avanzadas de conectividad y una base científico-industrial consolidada, condiciones que han resultado clave para la decisión.