El mejor camping de España está en Tarragona y es ideal para los amantes al deporte

Con la llegada del verano, cada vez son más los viajeros que optan por el camping como una forma de turismo activa, natural y en contacto con el entorno. En este contexto, el Tamarit Beach Resort, ubicado en Tarragona, ha sido reconocido como el mejor camping de España en 2025 por los prestigiosos premios ACSI, un referente europeo en el mundo del caravaning. Este galardón lo recibe por segundo año consecutivo, consolidando su posición como destino de referencia.

Este resort, situado cerca del castillo de Tamarit y con acceso directo al mar Mediterráneo, combina naturaleza, confort y una oferta de servicios que lo acerca a la categoría de complejo vacacional de lujo. El entorno natural en el que se encuentra, junto a su cuidada infraestructura, lo convierten en un espacio perfecto tanto para el descanso como para el turismo activo.

Además del reconocimiento general, el Tamarit Beach Resort destaca especialmente entre los viajeros más activos. Su propuesta deportiva incluye actividades en el mar como buceo, aquagym y tai chi, así como una completa agenda fitness con clases de yoga, zumba, pilates y spinning. También cuenta con pistas de pádel y tenis, además de rutas ciclistas por los alrededores, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes del ejercicio al aire libre.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. El restaurante Brisa, con vistas al mar, ofrece una carta centrada en la cocina mediterránea, destacando los arroces y el pescado fresco. A pocos metros, los visitantes también pueden disfrutar de otros locales como La Dolce Vita o La Terraza de Pepa, creando una ruta culinaria variada sin necesidad de salir del entorno del camping.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el resort ofrece alojamiento en bungalows, cabañas, tiendas tipo safari o parcelas privadas, todo ello en un ambiente tranquilo pensado para familias y parejas. Las instalaciones incluyen spa, piscina climatizada, sauna y jacuzzi con vistas al castillo, reforzando su perfil como destino premium dentro del mundo del camping.

A tan solo 10 minutos del centro de Tarragona, el Tamarit Beach Resort también se ha posicionado como lugar ideal para celebraciones y eventos corporativos, gracias a su versatilidad y entorno privilegiado. La elección de los usuarios en los ACSI Awards reafirma su liderazgo en España, convirtiéndolo en una opción segura para disfrutar del verano con comodidad, deporte y naturaleza.