Cambrils define los proyectos pendientes para 2026: «Queremos una revolución urbanística histórica»

El gobierno municipal de Cambrils hizo balance este lunes del primer año de mandato entre NMC, PSC y PP repasando las propuestas pendientes de este 2026. Durante un encuentro con medios de comunicación, el ámbito urbanístico fue el más analizado, aflorando proyectos que tendrían que impulsarse este año para llevar a cabo lo que el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, describió como una «revolución urbanística histórica». El alcalde destacó los trabajos de la calle Orquídies como «la gran obra de este mandato», a la espera de empezar el procedimiento para llevarlos a cabo a partir de Semana Santa.

El proyecto pretende generar una «arteria de comunicación» hacia las urbanizaciones de Ponente del municipio, de la misma manera que las primeras propuestas impulsadas a principios de este año: las avenidas del Baix Camp y Diputació. La primera, que inició a finales de febrero con un presupuesto de ejecución de 3 millones de euros, prevé ocho meses de trabajos para pacificar la antigua N-340 y transformarla en una vía urbana. En el caso de la avenida Diputación, se prevé ampliar el tramo y mejorar la circulación de los vehículos.

La serie de promesas del gobierno municipal también se ampliaba con la «transformación» del Casco Antiguo del municipio, que prevé finalizar este año el entorno en lo referente al Mercado Municipal. Para el edificio histórico, el consistorio aprobaba ahora hace una semana un proyecto de renovación de los interiores y paradas, y la licitación posterior de los ocho establecimientos. La propuesta para remodelar el entorno del Mercado también incluirá mejoras exteriores, así como transformaciones en las calles de la Verge del Camí y de Jacint Verdaguer.

La renovación del Casco Antiguo también plantea una «profunda» mejora de las zonas de la Pallisa y el Eixample Villa. El consistorio volverá a presentar estos proyectos a la convocatoria Pla de Barris de la Generalitat para conseguir parte de la financiación. Otras iniciativas que figuran a la lista son la construcción del Palau d'Esports, que actualmente sufre modificaciones al proyecto y prevé impulsarse a inicios del próximo año o la avenida Joan XXIII, que enlazará el trazado urbano con el tranvía.

Espinas

Más allá del ámbito urbanístico, el Ayuntamiento tiene pendiente diferentes iniciativas sociales. Les más espinosas son «la disconformidad» con el contrato de la basura o la situación que gestiona el gobierno con los trabajadores municipales con respecto a las condiciones laborales. El alcalde y los sindicatos de trabajadores se reunieron el pasado viernes, aunque actualmente «no hay avances».

Próximamente, también se espera llevar adelante el proyecto de la Vía Verde de la Costa Daurada, pendiente de la aprobación del convenio con Adif, así como el impulso, con iniciativa privada, de solares en el Pinaret y las Comas para crear viviendas públicas, la licitación de chiringuitos para iniciar la temporada por|para Semana Santa o la construcción del Teatro Auditorio, a la espera de la financiación privada o del Gobierno a través del Pla de Barris.