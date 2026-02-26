MUNICIPAL
Cambrils valora tres propostes d’inversió privada per portar a terme les obres del Teatre Auditori
El consistori afirma que podria incorporar-se el nom de l'empresa inversora a l'equipament
L’Ajuntament de Cambrils valora tres propostes d’empreses inversores privades per completar els treballs que preveuen finalitzar, després de 15 anys, l’equipament del Teatre Auditori. Fonts del consistori afirmaven, gairebé una setmana després, que la proposta impulsada pel grup dels Comuns instant a la Generalitat a «mantenir un compromís» amb el projecte no representa un avenç en la seva situació, però que la iniciativa «no es troba paralitzada».
Les empreses interessades en el recinte es plantegen des de l’Ajuntament com una realitat per accelerar la seva construcció, i una de les condicions podria incloure la introducció del nom d’un dels inversors acompanyant el del Teatre Auditori de Cambrils. Una situació que assimilen al «WiZink Center de Madrid» o al «Roig Arena» i que s’aprofitaria de que en la proposta aprovada pel Govern no va introduir-se l’obligatorietat de promocionar una inversió pública
Fonts properes al projecte també asseguren que l’adjudicació del recinte «està avançant», però «no tan ràpid com es voldria». Entre les empreses inversores destaca el Grup Porcelanosa, que podria participar en diversos aspectes de la construcció. Altres inversors interessats durant els últims anys, indiquen, han estat multinacionals com Google o «potencials» fons inversors.
L’opció prioritària del consistori és aconseguir el finançament de la Generalitat i preveuen que el projecte costaria «un màxim de 7 milions d’euros». En referència al pressupost, que el passat mes de novembre va confirmar-se que incrementaria respecte a l’inicial, podria rebaixar-se modificant part de l’estructura del recinte. En concret l’exterior, que en el seu disseny original preveia una façana artística dissenyada per l’arquitecte Ramón Sanabria, i que ara «s’adaptaria» per concretar una proposta més econòmica.
En aquesta línia, l’Ajuntament de Cambrils esperarà la pròxima convocatòria del Pla de Barris, que s’obrirà aquesta primavera, per tornar a presentar la renovació del Teatre Auditori entre els projectes més influents per al municipi, tal com va fer l’any passat.
Mantenir l’essència
El govern municipal ha afirmat en diverses ocasions que l’equipament, un cop adjudicat, s’executarà en tres fases, començant per l’adequació i obertura parcial de l’edifici per acollir espectacles i permetre activar la programació. La segona fase contemplava el traspàs de l’Escola de Música al futur recinte, tot i que el consistori ha confirmat que «no es modificarà l’estructura» ni s’ampliarà per integrar l’entitat educativa, amb la «voluntat de mantenir l’essència».
L’única novetat que valora el consistori fa referència al desenvolupament del cas de l’antiga estació d’autobusos, que continua en funcionament, i que preveu traslladar-se un cop l’equipament estigui finalitzat. Segons el consistori, la Generalitat continua gestionant el tràmit, però no hi haurà canvis de moment per «continuar oferint servei».