La Via Verda de la Costa Daurada, en la recta final

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El proyecto de la Vía Verde, que atravesará parte de la Costa Daurada, da un paso firme al avanzar en el acuerdo entre los ayuntamientos de Mont-roig del Camp, Cambrils y Vandellòs y Hospitalet de l'Infant i Adif. Fuentes próximas al proyecto indican que «está en la recta final» y que se espera firmar y hacer públicos los acuerdos con la entidad ferroviaria en poco más de un mes.

Actualmente, faltan varias cláusulas jurídicas para definir el acuerdo, así como para establecer cuál será el porcentaje de la financiación total que cubriría la Diputación de Tarragona sobre el mantenimiento del trazado. Según ha podido saber el Diari Més, el porcentaje variará entre el 50% y 65%, en función del municipio.

La principal novedad, sin embargo, es la solución que se ha propuesto para resolver los arrendamientos que pagaría Adif sobre el tramo: la declaración como Bien Patrimonial de la Vía Verde. Una «clave» que, junto con «la asistencia jurídica» de la Diputación, habría desbloqueado el acuerdo. La entidad ferroviaria pedía una cesión completa de los terrenos por un total de 20 años y 10 prorrogables, una condición que los consistorios no aceptaron inicialmente.

Avances

La declaración como Bien Patrimonial ofrecerá en los ayuntamientos «más flexibilidad», ya que los situará como propietarios y «más opciones a largo plazo» por decidir sobre el tramo. «Si nos lo ponen por escrito, acabaremos de concretar y firmaremos», explicaba la alcaldesa de Vandellòs y Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví.

De acuerdo con la alcaldesa, la intención de los consistorios es concretar el acuerdo en sesión plenaria «pronto». «Está muy bien encaminado, si lo podemos pasar por el Pleno en marzo, lo haremos», afirmaba Castellví. Lo que se definirá será la confirmación del arrendamiento con Adif en estas nuevas condiciones, teniendo en cuenta que, si un arrendamiento supera los cuatro años, se tiene que acordar en sesión plenaria. «El tramo es de dominio público, y si se firmaban las condiciones iniciales, quedaría ligado siempre con Adif y no lo podríamos controlar», subrayaba a la alcaldesa.

Detalles

Uno de los detalles que definirá el acuerdo tiene que ver con el hecho de que los consistorios asumirán las «responsabilidades civiles» de la Vía Verde. Es decir, cualquier hecho, incidencia o demanda que suceda con los ciudadanos que cruzarán el tramo. Una condición que Adif pidió a los consistorios, y que estos asumirán, así como parte de las obras de adecuación de la vía.

Inicialmente, los costes de condicionamiento excedían las posibilidades de los ayuntamientos, pero después de las últimas reuniones se llevarán a cabo. «Nosotros teníamos alegaciones y ahora han sido aceptadas, ya no será tanto costoso», aseguraba Castellví.

Entre las especificaciones del proyecto, también se está concretando como se adecuarán los tramos. En concreto, su anchura, que se pretende mantener en 5 metros, pero variará según el tramo para adecuar el paso de peatones y bicicletas. Por cada uno se dejarán 2,5 metros y también se adecuarán tramos de tierra y espacios naturales, así como su vegetación.

Les estaciones afectadas (Vandellòs y Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp y Cambrils) también se adaptarán a los nuevos usos de la nombrada «Vía cívica» planteado por Adif, aprovechando las edificaciones para construir zonas de descanso. Esta será la primera fase del proyecto, que adecuará 19,46 kilómetros. También se contemplaba con una segunda fase: una conexión hasta Salou a través de un paseo natural de 8,1 kilómetros para reducir «el efecto barrera» que provocaba el antiguo trazado del tren.