Cambrils licita casi 2.000 tumbonas y parasoles para llenar sus playas

El Ayuntamiento de Cambrils ha abierto el proceso de licitación para incorporar en ocho de sus playas 1.980 tumbonas y parasoles. La propuesta prevé la adjudicación de hasta una veintena de lotes para aportar el equipamiento antes de estrenar la temporada turística. Desde el inicio del periodo de licitación, el pasado 11 de febrero, las empresas pueden solicitar los paquetes por separado hasta el final del periodo donde se pueden pedir los equipamientos. Sólo podrán licitar un total de dos lotes, cubriendo parte del presupuesto que prevé evolucionar a medida que se adhieran empresas.

Las playas que prevén acumular más equipamientos son el espacio de Vilafortuny, que podría incorporar hasta 601 unidades entre hamacas, toldos y un módulo de venta de tickets y el Regueral, que sumaria 676 unidades, también con la caseta de venta para los visitantes. Los equipamientos, de acuerdo con las condiciones de la licitación, tendrán que instalarse en un máximo de 10 días antes del periodo pactado con el consistorio, y las empresas también contarán con 10 días una vez finalice el contrato, que se entenderá entre las temporadas 2026 y 2029.

Las playas de la Llosa, la Ardiaca y Cap de Sant Pere serían las siguientes que más parasoles, toldos y tumbonas podrían introducir, con 110 unidades y un nuevo módulo de venta de tickets en cada una. También se encuentran dentro de la licitación las costas del Hort de Santa Maria y el Esquirol, con 51 unidades, y el Cavet, que sería la que menos equipamientos prevería, con 41. La ocupación previsto en caso de que se adjudiquen todos los lotes será de más de 11.400 metros cuadrados a lo largo de las diferentes playas de Cambrils, con Vilafortuny nuevamente como el espacio más solicitado.

Chiringuitos

El consistorio cambrilense todavía se queda pendiente de la adjudicación de los chiringuitos en las playas para completar todos los equipamientos turísticos de esta temporada. A finales del pasado mes de enero, los recintos salieron a licitación para llegar a tiempo para cubrir la demanda para Semana Santa y el 11 de febrero cerró el periodo para presentar ofertas por parte de empresas externas.

Aunque el consistorio acabará de definir qué espacios del municipio tendrán chiringuitos pronto, existe la posibilidad de que algunas de las 18 previstas inicialmente queden desiertas. Los recintos que se adjudiquen este año tendrán validez también hasta el año 2029 y los precios se han establecido entre 18.000 y casi 29.000 euros para su construcción.

Las playas más beneficiadas nuevamente son las de Vilafortuny, que tendría cuatro chiringuitos, así como la del Prat d'en Forés, que también tendría cuatro.