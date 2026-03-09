La coreana que apareció caminando desorientada por la AP-7: un caso resuelto por los Mossos en Tarragona

La familia de la mujer coreana, que apareció en la AP-7 en Altafulla, agradeció la tarea que llevaron a cabo los investigadores de los Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

Publicado por Shaila Cid

Una mujer de nacionalidad coreana, de 55 años, apareció en 2024 caminando desorientada por el arcén de la AP-7 a la altura de Altafulla. El hallazgo activó una investigación de los Mossos d’Esquadra, que trataron de averiguar la identidad de la mujer y cómo había llegado hasta allí.

La clave fue un código QR con una numeración que llevaba encima. Siguiendo ese rastro, los investigadores descubrieron que la mujer había abandonado un centro médico situado en Saint-Laurent-du-Pont, en Francia, desde donde había viajado en autobús hasta Cataluña. La colaboración con la Gendarmerie francesa permitió finalmente identificarla y facilitar el reencuentro con su familia.

Este es solo uno de los diferentes episodios de desapariciones que los investigadores de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Campclar, en Tarragona, han tenido que abordar en los últimos años, con situaciones que van desde fugas voluntarias hasta búsquedas internacionales.

Otro de los casos fue el de un menor de 15 años de Tarragona que desapareció de su domicilio. Tras hablar con su entorno, los investigadores descubrieron que el joven había conocido a una persona a través de una aplicación móvil y que había viajado hasta Málaga para conocerla. La colaboración con la Policía Nacional permitió localizar al menor y avisar a sus padres para que se hicieran cargo.

También se dio el caso de una mujer que denunció la desaparición de su marido, de origen africano. Los agentes consiguieron localizar al hombre, que explicó que había decidido poner fin a la relación y empezar una nueva vida, mientras su pareja no aceptaba la ruptura. En este tipo de situaciones, la persona localizada decide si quiere que se informe o no a quien presentó la denuncia sobre su paradero.

En otra investigación, una familia de Tarragona denunció la desaparición del padre, que se dedicaba a comprar coches en Alemania para traerlos a España. Llevaba dos semanas sin dar señales de vida hasta que los Mossos lograron localizarlo en un hospital de Berlín, donde había sido ingresado tras sufrir un accidente que lo dejó inconsciente.

Sin embargo, no todos los casos tienen un final feliz. Así ocurrió con la desaparición de una vecina de Torredembarra, que estuvo ocho días en paradero desconocido. Los Mossos activaron diferentes dispositivos de búsqueda, incluido el helicóptero y la unidad acuática, y revisaron cámaras de seguridad y estaciones de tren, ya que la mujer solía desplazarse en transporte público.

Finalmente, fue localizada sin vida cerca del skate park del parque del Francolí, en Tarragona, después de que los investigadores recorrieran incluso los trayectos habituales que solía hacer caminando.

Durante el año 2025, los Mossos d’Esquadra investigaron 372 denuncias por desaparición de personas en el Camp de Tarragona, una veintena más que el año anterior. En toda Cataluña se instruyeron 3.682 casos, con una media de diez denuncias al día.

Según los datos policiales, el 98% de las desapariciones se resuelven. Las cifras también muestran un ligero aumento de los casos entre menores de entre 13 y 17 años, así como entre personas mayores de 65 años.