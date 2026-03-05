El pueblo de Tarragona que quiere una piscina gigante para hacer surf y que divide a los vecinos

Una de las piscinas de Wavegarden que podría ser como la de Cunit.Wavegarden

El municipio de Cunit podría contar próximamente con una gran piscina de olas para practicar surf durante todo el año. El proyecto, vinculado a la construcción de un camping-resort en los terrenos de la histórica masía de Cal Pla, sigue avanzando en su tramitación urbanística y ha vuelto a debatirse en el pleno municipal.

La iniciativa plantea la creación de una gran laguna artificial equipada con tecnología capaz de generar olas para surfistas de diferentes niveles. El espacio incluiría varias zonas diferenciadas, con áreas destinadas a usuarios experimentados y otras pensadas para quienes quieran iniciarse en este deporte.

El proyecto, llamado Wavegarden Barcelona-Cunit, forma parte de un complejo turístico más amplio que contempla la rehabilitación de la masía de Cal Pla y sus jardines. Este edificio histórico se integraría dentro del recinto como uno de los elementos centrales del futuro resort, que pretende combinar alojamiento turístico, actividades deportivas y espacios de restauración.

Según los promotores, la iniciativa supondría una inversión cercana a los 40 millones de euros y podría generar unos 150 puestos de trabajo directos y alrededor de 390 indirectos. Además, las estimaciones apuntan a que la instalación podría atraer a más de 100.000 visitantes al año, lo que supondría un impulso económico para el municipio.

Sin embargo, el proyecto también ha generado oposición entre parte de la población y algunas entidades ecologistas. Estos colectivos alertan del posible impacto ambiental de la infraestructura y del consumo de agua que podría requerir la piscina de olas, especialmente después de los años de sequía que ha vivido Catalunya.

Desde el gobierno municipal, en cambio, defienden que la iniciativa cumple con los requisitos urbanísticos y ambientales exigidos por la administración. El consistorio considera que el proyecto puede representar una oportunidad para diversificar la economía local y reforzar la oferta turística de Cunit.