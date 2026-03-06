Los 3 barrios más ricos de Tarragona: ingresos que superan los 6.500 euros al mes por casa

La ciudad de Tarragona muestra fuertes contrastes económicos entre sus barrios, y el informe más reciente de la Generalitat lo deja claro. En la cima del ranking se encuentra Els Músics, un barrio residencial de Llevant donde la renta media de los hogares supera los 6.500 euros mensuales, prácticamente el doble que la media de la ciudad, situada en 3.326 euros.

Junto a Els Músics, otras zonas destacadas por su alto poder adquisitivo son Boscos y la Vall de l’Arrabassada, con rentas medias de 5.197 y 4.811 euros, respectivamente. Estas áreas comparten características similares: viviendas unifamiliares, baja densidad de población y un perfil socioeconómico elevado, que les permite mantener un margen económico amplio pese al coste de vida elevado.

El gasto medio en estos barrios supera los 4.600 euros mensuales, pero los ingresos garantizan un margen holgado que permite a las familias afrontar gastos cotidianos y ahorrar. Este equilibrio entre ingresos y costes distingue a los barrios de Llevant de otras zonas de la ciudad, donde el desajuste entre ambos es más frecuente.

El informe también refleja que en la capital tarraconense los barrios céntricos presentan una situación intermedia. La Part Alta y la Part Baixa, aunque con precios de vivienda y servicios más elevados, registran rentas por debajo de la media de la ciudad, con ingresos que oscilan entre 2.400 y 2.700 euros, mostrando que no todos los barrios de Tarragona disfrutan del mismo nivel económico.

La situación es especialmente delicada en los barrios de Ponent, como La Floresta, Bonavista y Sant Salvador, donde las rentas se sitúan entre 2.100 y 2.600 euros, mientras que el coste de la vida se aproxima o incluso supera los 2.900 euros. En Torreforta hay sectores donde los ingresos pueden superar los 3.000 euros, pero el desajuste entre gastos e ingresos sigue siendo significativo.

Campclar es el caso más extremo, con hogares donde el déficit mensual puede alcanzar el millar de euros; en los bloques ubicados entre las calles Riu Ter, Riu Llobregat y Riu Brugent, los ingresos medios apenas llegan a 1.595 euros al mes. Las desigualdades económicas también se perciben dentro de un mismo barrio, como sucede en Sant Pere i Sant Pau.

En el entorno de la plaza de la Sardana, la renta media es baja e insuficiente —1.982 euros— para cubrir los gastos habituales, que rondan los 2.600 euros; sin embargo, en la zona próxima a la Universidad, los ingresos ascienden hasta 3.200 o 3.400 euros, superando ampliamente el coste de la vida y evidenciando las marcadas diferencias internas en un mismo barrio.