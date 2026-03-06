¿Qué se podrá comer en el nuevo buffet libre que abrirá en Reus? Más de 350 platos en 1.400 m²

En el nuevo buffet libre de Reus se podrá comer carne a la brasa.

El nuevo buffet libre que abrirá próximamente en Reus contará con una oferta gastronómica muy amplia. El restaurante, impulsado por la cadena valenciana Colonial Buffet, incluirá más de 350 platos diferentes.

El establecimiento abrirá sus puertas en el parque comercial Daily, situado en el Tecnoparc, y ocupará un espacio de 1.400 metros cuadrados. La inauguración está prevista para finales de marzo, aunque dependerá del ritmo final de las obras que se están realizando en el local.

La propuesta gastronómica estará organizada en distintas zonas temáticas. Los clientes encontrarán barras de ensaladas y entrantes fríos, además de áreas dedicadas a carnes a la brasa, pescado y marisco, pensadas para ofrecer una gran variedad de opciones en un mismo espacio.

Entre los platos disponibles habrá pizzas elaboradas en horno de piedra, diferentes tipos de pasta y especialidades asiáticas como sushi. También se ofrecerán arroces y paellas inspiradas en la cocina valenciana, uno de los sellos característicos de la cadena. El recorrido gastronómico se completará con una amplia zona de postres.

Además de su oferta culinaria, el nuevo restaurante supondrá también la creación de empleo en la ciudad. El proyecto prevé generar entre 30 y 40 puestos de trabajo, con perfiles que incluyen personal de cocina, sala, logística y administración.