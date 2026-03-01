Renfe pone en venta el billete combinado a PortAventura World: incluye el viaje y la entrada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los viajeros de Rodalies Renfe disponen de los billetes combinados a PortAventura Park y PortAventura Park + Ferrari Land, que incluyen el desplazamiento de ida y vuelta desde cualquier estación de Rodalies de Cataluña y la entrada a los parques temáticos.

Los billetes combinados de Rodalies de Cataluña ofrecen el desplazamiento desde cualquier estación de cercanías hasta PortAventura World, incluyendo tanto el viaje de ida y de vuelta en cualquier servicio de Rodalies de Cataluña, y la entrada de un día a los parques temáticos. Los clientes disponen de diferentes modalidades para adaptarse a sus preferencias.

Como llegar

Los usuarios pueden utilizar los trenes de Rodalies de Cataluña de la línea de Regionals R17 (Barcelona Est. de Francia – Tarragona - Salou-PortAventura World) además, la línea RT2 (l'Arboç- Tarragona – Salou-PortAventura World /Cambrils) que conecta la estación de Salou-PortAventura World con las comarcas del Baix Penedès, el Tarragonès y el Alt Camp.

La estación está situada al lado del Resorte, y permite el acceso directo a pie a sus parques temáticos, tanto a PortAventura Park así como a Ferrari Land.

Para los clientes que lleguen en trenes de Alta Velocidad, el Resorte temático se encuentra muy próximo a la estación de Camp de Tarragona, contando con servicios AVE que la conectan en tiempos de viaje muy competitivos con Aragón, Madrid y Andalucía. Los viajeros también disponen de trenes de Larga Distancia para aquellos que procedan del arco mediterráneo.

Compra online y planifica tu viaje

Este billete se podrá adquirir a través de las máquinas autoventa y online hasta el 6 de enero de 2027, fecha de cierre de la temporada del resorte.

El billete combinado está en venta durante toda la temporada de apertura del resorte y ofrece un importante descuento con respecto a la compra por separado del billete de tren y la entrada a los parques temáticos. Los precios van desde 41,95 euros los adultos y desde 37,95 euros para los visitantes sénior y júnior.

Los clientes que quieran más información sobre precios y horarios para planificar su visita disponen del número de atención al cliente 900 41 00 41 y el 912 320 320, app de Rodalies, así como en las webs