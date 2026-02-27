¿Por qué el Dragon Khan no estará operativo en el inicio de temporada de PortAventura World?

PortAventura World inicia la temporada 2026 sin que su atracción más emblemática, el Dragon Khan, esté operativa, y sin que exista una fecha concreta para su reapertura. La apertura sí cuenta con la temática de Carnaval, que ofrece espectáculos y animación con la participación de cinco comparsas de Tarragona, mientras los visitantes disfrutan del resto de las atracciones del parque.

El cierre temporal de Dragon Khan responde a los trabajos de mantenimiento más importantes en la historia del parque, que comenzaron el 7 de enero con el retrack parcial del vertical loop y del cobra roll. Estas intervenciones buscan prolongar la vida útil de la montaña rusa sin alterar la experiencia del visitante.

Los trabajos implican el desmantelamiento parcial de las vías y columnas, así como labores de recolocación. Según el director de Servicios Técnicos del parque de atracciones, Sergio Fraile, “con estas mejoras, el usuario no notará ningún cambio respecto a la experiencia anterior”, y el retraso en la reapertura se debe a la complejidad de la obra.

Mientras tanto, el Shambhala, la atracción más cercana a Dragon Khan, abrirá con normalidad. Los operarios han logrado completar las tareas necesarias para que funcione desde el primer día de temporada, evitando que los trabajos de Dragon Khan afecten al resto del parque.

Además, PortAventura sigue preparando nuevas experiencias para 2026, como la zona acuática Coral Bay y la aventura inmersiva Makamanu Jungle, que amplían la oferta familiar y temática del resort. El desembolso en Dragon Khan asciende a entre 2,5 y 3 millones de euros, y además de la renovación estructural, el parque contempla conservar piezas icónicas de la montaña rusa y reciclar componentes retirados.