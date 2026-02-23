El Carnaval da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de PortAventura World

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura World ya tiene fecha de apertura para la temporada 2026-2027. Por cuarto año consecutivo, del 27 de febrero al 22 de marzo, el parque temático vivirá el Carnaval y se llenará de música y color.

En esta edición, se ha apostado por un nuevo enfoque creativo para las animaciones de calle, vinculado a las diferentes áreas de PortAventura Park. Este año, el parque se aleja de los típicos carnavales veneciano y brasileño, para ofrecer a los visitantes una experiencia diferente que les permite seguir disfrutando de esta alegre fiesta unas semanas más.

Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy y Torres Jordi son las cinco comparsas de Tarragona que protagonizarán el Carnaval en PortAventura Park. Estas saldrán a la calle más de 70 bailarines en varias pasadas diarias, las cuales estrenarán vestuarios, música y coreografías. Además de desfilar, las comparsas actuarán en los escenarios de Plaza Yucatán y Penitence Station.

Comparsa de Tarragona actuando en el escenario de Penitence Station.PortAventura World

Esta propuesta se complementa con una batucada enérgica, que también cuenta con varias representaciones diarias y una actuación previa al ya emblemático Desfile de Carnaval. Además, hay actores de calle caracterizados para interactuar con los visitantes y se puede disfrutar del espectáculo familiar Carnival Magic Bubble.

De hecho, el Carnaval en PortAventura World está diseñado especialmente para el público familiar, tanto para aquellos que prefieren una experiencia más relajada como para los amantes de la adrenalina. Hay que destacar que en esta época el resort recibe a un número destacado de visitantes locales y también repetidores, gracias a la oferta especial de espectáculos que sólo se puede vivir en este periodo de celebración.

PortAventura Park abrirá al público general los sábados y domingos de 10:30 h a 18:00 h; y en exclusiva para los huéspedes de los hoteles y miembros del +PortAventura Club los viernes por la tarde de 16:00 h a 21:00 h.

Con esta programación, PortAventura World refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos de ocio familiar en Europa, apostando por acontecimientos de temporada que enriquecen la experiencia del visitante y ayudan a la desestacionalización tanto del resort como de su entorno.