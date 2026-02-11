Los pueblos de Tarragona más afectados por la borrasca Nils: vientos de más de 100 km/h

La borrasca Nils ha golpeado con fuerza las comarcas de Tarragona durante esta madrugada, dejando rachas de viento que han superado los 100 km/h en varios puntos del litoral y el interior. Según los datos actualizados del Meteocat, Miami Platja ha registrado una racha máxima de 107,3 km/h, mientras que en Mas de Barberans se han alcanzado los 106,6 km/h y en el Perelló los 103,7 km/h.

El episodio también ha dejado registros muy destacados en Constantí, con 94,3 km/h, en pleno Tarragonès, consolidando a la demarcación como una de las zonas más afectadas por el temporal en Cataluña. Las rachas más intensas se han producido con viento de componente norte y noroeste, especialmente en zonas expuestas del litoral y del prelitoral.

En el conjunto de Cataluña, los Bombers han atendido 128 avisos hasta primera hora de la mañana, 28 de ellos en la región de emergencias de Tarragona. La mayoría de actuaciones han estado relacionadas con caída de árboles, ramas y elementos inestables en la vía pública a causa del fuerte viento.

El Meteocat ha activado la alerta naranja en las comarcas del Baix Penedès, el Alt Camp, el Baix Camp y el Tarragonès y la alerta amarilla en la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre y el Montsià para este miércoles. Para este jueves, todas las comarcas de la demarcación se encuentran en alerta naranja o amarilla.

Protecció Civil mantiene las recomendaciones de extremar la precaución, asegurar objetos en balcones y evitar zonas marítimas ante el fuerte oleaje. Aunque se prevé que el viento vaya perdiendo intensidad progresivamente, el temporal marítimo y la inestabilidad seguirán marcando la jornada en el litoral tarraconense.