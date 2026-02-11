Suspenden la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves y también la sanitaria no urgente

Publicado por EFE/ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este miércoles la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves y también la sanitaria que no sea urgente. El Gobierno pide evitar desplazamientos y recomienda el teletrabajo, y esta tarde celebrará una nueva reunión para valorar si se toman medidas adicionales.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ya había apuntado esta mañana que no se descartaba suspender la actividad ferroviaria. Protección Civil enviará un ES-Alert este tarde para informar de las medidas que se aplicarán. La duración de la resolución que firmará el Gobierno es desde la medianoche del jueves hasta las 20 horas del mismo día.

El jefe del área de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha señalado que los vientos que se prevén es «de primera categoría» y ha afirmado que el de jueves es «el primer plato». De hecho, es la primera vez que se hace uso del ES-Alert por un episodio de viento.

Según ha dicho Segalà, el episodio tendrá dos máximos, lo primer será este jueves con el viento que llegará a todas las comarcas de Cataluña «sin excepción» y el segundo será sábado. Las rachas de viento que han empezado este miércoles han llegado a los 140 km/h en zonas como el Vallès Oriental o 115km/h. Ya se ha emitido avisos de peligro de grados 5 y 6 porque se esperan rachas de más de 90 y 100 km/h durante el episodio. El viento, ha remarcado, afectará a todo Cataluña con más o menos medida.

Parlon ha pedido extremar la precaución ante estas previsiones meteorológicas y ha advertido que el viento puede causar estragos en zonas urbanas por la caída de árboles, farolas o paradas de buzo, susceptibles de generar incidentes a la vía pública. Además, ha apuntado que las fuertes lluvias de los últimos días hacen que el suelo mojado sea más proclive a la hora de causar incidentes relacionados con el arbolado, especialmente en entornos urbanos y parques naturales.

«Ante esto y para garantizar que la población recibe instrucciones claras, aprobaremos la resolución que entrará en vigor esta medianoche y vigente hasta las 20h del 12 de febrero donde pediremos a la población que evite desplazamientos no estrictamente necesarios», ha anunciado. Así, recomiendan el teletrabajo siempre que sea posible y evitar la movilidad.

Así, Parlon ha dicho que se suspenderá la actividad educativa, deportiva y universitaria de cara a jueves. También suspenderán actividad los centros adscritos en las universidades y la actividad sanitaria no urgente. Por otro lado, también se verán afectadas las actividades deportivas individuales y colectivas en espacios abiertos, parques naturales y jardines urbanos. La consellera ha añadido que mañana la situación de alerta podría pasar a emergencia por el volumen de incidencias que se podrían encontrar. En todo caso, a las 17 h se volverá a reunir el comité técnico para ver si hace falta alguna medida complementaria. Sobre la posible suspensión de la actividad ferroviaria, Parlon ha dicho que todavía hay que prever cómo quedan las infraestructuras.

Aviso a los municipios

La subdirectora de Protección Civil, Imma Soler, ha avanzado también que pedirán a los ayuntamientos que valoren las actividades previstas de cara el fin de semana, cuando tiene que tener lugar el segundo momento máximo del episodio de viento. Así, ha pedido que valoren las actividades que tienen previstas y si hay que hacer cambios o valorar la viabilidad. Del mismo modo, también ha apuntado que miren si hay que revisar algunas equipaciones. Parlon ha añadido que es importante que se haga una revisión del mobiliario urbano afectado por los vientos pero también de los itinerarios de los desfiles, puesto que coincide que sábado se celebren desfiles de Carnaval.

Soler también ha recordado que además del alerta de viento se hará seguimiento de la prealerta de oleaje, puesto que las oleadas podrían llegar a los 2,5 metros.