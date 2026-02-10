Los Reyes de España entregan al alcalde de Tarragona el Premio Nacional del Deporte

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona recibirá este miércoles el Premio Nacional del Deporte otorgado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), un reconocimiento que distingue la ciudad como la que más ha contribuido a la promoción de la actividad deportiva al Estado durante el año 2024. El galardón será entregado por los Reyes de España en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, a partir de las 10.30 horas, y será recogido por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

El alcalde irá acompañado del consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, y, durante la ceremonia de entrega de premios, el consistorio tarraconense compartirá protagonismo con otros galardonados de primer nivel internacional como son la futbolista Aitana Bonmatí, los futbolistas Lamine Yamal y Rodrigo Hernández; y los atletas Maria Pérez y Álvaro Martín.

Este premio reconoce el trabajo del Ayuntamiento de Tarragona por el fomento del deporte, por la intensa actividad deportiva, la implicación del tejido asociativo y el impacto positivo que ha tenido en la vida social y económica de la ciudad a lo largo del 2024. Durante este año, Tarragona acogió 56 de acontecimientos deportivos, reuniendo a más de 36.600 deportistas y más de 67.000 acompañantes procedentes de diferentes puntos del territorio, del Estado español, de Europa y de todo el mundo. Estas citas deportivas generaron un impacto económico de 9,7 millones de euros, consolidando Tarragona como capital deportiva referente en el acogimiento y la organización de acontecimientos deportivos y en la promoción de los valores del deporte.

Entre las citas que llenaron el calendario deportivo del año 2024 destacan la Liga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campeonato internacional de patinaje artístico Open Stars Xou, los campeonatos de España de tenis mesa, la Copa del Mundo de gimnasia estética, Super Liga Cerca de 3X3 Spain, el partido de rugby de selecciones absolutas, el Campeonato internacional de patinaje artístico Open Stars Xou, el primer Trofeo Ciudad de Tarragona de gimnasia rítmica, la Liga Nacional y la Liga Iberdrola infantil de kárate y el Circuito 3X3 Pro. Entre muchos otros, miles de personas también volvieron a participar en las tradicionales citas deportivas tarraconenses organizadas por Tarragona Esports como las diversas caminatas populares, la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race y el Medio Maratón + 10k Ciudad de Tarragona.

El Ayuntamiento de Tarragona, a través Tarragona Esports, sigue trabajando para consolidar una política deportiva inclusiva, sostenible y de calidad, que refuerce la cohesión social y la proyección de la ciudad. De hecho, las cifras del pasado 2025 han superado las de 2024, con más de una cincuentena de acontecimientos que reunieron cerca de 4.000 deportistas y más de a 67.800 acompañantes, generando un impacto económico de más de 13 millones de euros ala ciudad. Y este 2026 se espera volver a batir récords con citas de alto nivel que llegan por primera vez a la ciudad: El Tour de Francia, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón 2026 y los Juegos Specials Olympics.