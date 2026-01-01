Diecinueve detenidos en el Camp de Tarragona durante la noche de Fin de Año

Imagen de archivo de un control en l'N-340 en Vila-seca de los Mossos d'Esquadra.Mossos

El balance de la noche de Fin de Año deja a 117 detenidos, de estos 19 se han hecho en el Camp de Tarragona. De los 19 arrestados, 7 lo han sido por delitos contra el patrimonio, 1 detenidos por lesiones, 4 por violencia de género o doméstica y 7 por otros hechos.

Con respecto al tráfico los Mossos d'Esquadra han hecho cuatro dispositivos importantes en los cuales se han hecho 116 pruebas de alcoholemia, 3 pruebas de drogas. El resultado final ha sido 9 conductores denunciados administrativamente por conducir bebidos, uno para hacerlo bajo efecto drogas y tres denunciados penalmente por alcoholemia.

Con respecto al tráfico, la mejor noticia ha sido que en la demarcación de Tarragona no se ha producido ninguna víctima ni leve ni grave ni mortal en accidentes en las carreteras tarraconenses.

El dispositivo especial de los Mossos d'Esquadra ha contado con cerca de 1.800 agentes activados por toda Cataluña. Este se ha concentrado entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 10.00 del 1 de enero.

Dos incendios en el Ebre y varios contenedores en Reus



Con respecto a los Bombers de la Generalitat, han atendido más de un centenar de servicios. Entre los incidentes destacados hay dos incendios en dos viviendas en las Terres de l'Ebre. El primero ha estado esta madrugada de Fin de Año en un piso de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa. El fuego estaba localizado en un comedor y se vieron afectadas tres personas, una de las cuales evacuada en estado menos grave por el SEM.

A primera hora de la mañana, los bomberos también han trabajado en un fuego de vivienda en Vinebre (Ribera d'Ebre). El aviso lo han recibido a las 08.51 horas y se han desplazado con dos dotaciones hasta la calle Calvari. Allí ha quemado una persiana. Ninguna persona ha resultado herida.

En Reus, los Bombers han realizado tres servicios por incendios de contenedores en Reus en menos de una hora. Los fuegos han estado en el paseo de Sunyer, en la calle Espronceda y en Jacint Verdaguer.

167 llamadas al 112 desde Tarragona

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las nueve de la mañana 6.171 llamadas por 4.358 incidentes relacionados con la celebración de Fin de Año. Por comarcas, la mayoría procedían del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) y el Baix Llobregat (8,22%).

Por municipios, destaca Barcelona (2.158), seguimiento de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) y Tarragona (167). Buena parte de las llamadas se han concentrado entre las dos de la madrugada y las seis de la mañana.