SUCCESSOS
Extingit l'incendi en un menjador en un pis de Tortosa durant la matinada
Els Bombers de la Generalitat també han fet una sortida a primera hora del matí per un foc a Vinebre
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de Cap d'Any en un incendi d'habitatge a Tortosa. Els fets han passat a les quatre de la matinada en un habitatge d'un edifici de planta baixa més quatre plantes de la Rambla Pompeu Fabra. Fins allí s'han desplaçat amb cinc dotacions terrestres.
Quan han arribat allí han descobert que el foc estava localitzat en un menjador i han procedit a la seva extinció. També han fet tasques de ventilació a l'habitatge i l'edifici. Es van veure afectades tres persones, una de les quals evacuada en estat menys greu pel SEM.
Foc a Vinebre
A primera hora del matí, els bombers també han treballat en un foc d'habitatge a Vinebre (Ribera d'Ebre). L'avís l'han rebut a les 08.51 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Calvari. Allí ha cremat una persiana. Cap persona ha resultat ferida.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la celebració de Cap d'Any. Per comarques, la majoria procedien del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%). Per municipis, destaca Barcelona (2.158), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). Bona part de les trucades s'han concentrat entre les dues de la matinada i les sis del matí.