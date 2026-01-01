Un total de 117 detenidos y un hombre muerto en accidente de tráfico durante la noche de Fin de Año

El balance de la noche de Fin de Año deja a 117 detenidos y un hombre muerto en un accidente de tráfico en la N-II en Malgrat de Mar. El dispositivo especial de los Mossos d'Esquadra, con cerca de 1.800 agentes activados, se ha concentrado entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 10.00 del 1 de enero. Del total de detenidos, 27 lo han sido por delitos de violencia de género o en el ámbito del hogar, uno por delitos contra la libertad sexual, 46 por delitos contra el patrimonio, 10 por lesiones y 33 por otros hechos.

Con respecto al tráfico, y aparte de la víctima mortal, se han denunciado 65 conductores por vía administrativa y 19 por vía penal en 1.188 lecturas de alcoholemia. Además, 19 de las 27 lecturas por droga que se han realizado, han dado positivo. Con respecto al siniestro mortal, se produjo a las 23.43 horas de este miércoles en el punto kilométrico 676 de la N-II, cuando un turismo salió de la vía, cayó en una zona boscosa y se incendió. La víctima es el pasajero posterior del vehículo, mientras que el conductor y el acompañante resultaron heridos menos graves y fueron trasladados al hospital de Mataró. Con esta, el 2025 se cierra con 144 víctimas mortales en la red viaria interurbana.

Aparte de esta incidencia, la noche de Fin de Año ha sido bastante tranquila en las carreteras catalanas y no se han registrado más incidencias relevantes.

Más de un centenar de servicios de los Bombers

Con respecto a los Bombers de la Generalitat, han atendido más de un centenar de servicios, el más grave de los cuales el accidente de tráfico en la N-II. El cuerpo desplazó cuatro dotaciones a este servicio para extinguir el incendio del vehículo, que quemó completamente. En general, los Bombers han actuado en veinte accidentes de tráfico.

En líneas generales, la mayor parte de las actuaciones del cuerpo han sido asistencias técnicas, principalmente por apertura de viviendas, rescates urbanos e incidencias de baja complejidad. Han atendido también una decena de incendios de viviendas, todos ellos resueltos sin consecuencias grúas, así como 14 incendios en contenedores, sin haber simultaneidad en ningún lugar concreto.

Entre los incendios de vivienda, a las 22.00 horas hubo uno en un ático en un bloque de seis plantas de Martorell, donde no se produjeron heridos pero sí confinamientos y evacuaciones preventivas. Los Bombers destinaron ocho dotaciones. A las 23.11 horas se produjo un incendio en una habitación de un hotel de Blanes por ropa situada encima de una estufa y eso obligó a evacuar el establecimiento hasta que se ventiló. Ya este 1 de enero, a las 4.07 horas, quemó un comedor de un cuarto piso de un edificio de planta baja y cuatro plantas en Tortosa. Se vieron afectadas tres personas, una de las cuales evacuada en estado menos grave por el SEM. En este caso, los Bomberos activaron cinco dotaciones. Por último, a las 7.42 horas se ha producido un incendio en un local de Sant Just Desvern, donde ha quemado la campana de la cocina. En este caso se han activado cuatro dotaciones de los Bombers y el SEM ha evacuado a una persona en estado menos grave.

Más de 6.000 llamadas al 112 por 4.358 incidentes

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 6.171 llamadas hasta las nueve de la mañana, un 8,3% más que hace un año. El total de avisos han sido para alertar de 4.358 incidentes, un 6,3% más que en 2025.

La mayoría de las llamadas -1.714 (27,8%)-, han sido para pedir asistencia sanitaria; mientras que 1.449 han sido para alertar de agresiones (23,4%), 167 (12,4%) por actuaciones incívicas, 568 (9,2%) por problemas de seguridad, 381 (6,1%) para alertar de incendios y rescates de personas, y 372 (6%) por robos, entre otros motivos.

Por demarcaciones, el 77,7% de las llamadas se han hecho desde Barcelona (4.775), seguidas de Tarragona (10,3% con 633 llamadas), Girona (7,8% con 479 llamadas) y Lleida (4,1% con 253 llamadas). Por municipios, Barcelona ha sido la localidad con más llamadas (2.158), seguimiento de l'Hospitalet de Llobregat (355), Badalona (195), Tarragona (167), Terrassa (151), Sabadell (108), Santa Coloma de Gramenet (103) y Mataró (95).

La franja horaria que ha concentrado más llamadas al 112 ha sido entre las dos de la madrugada y las seis de la mañana. Las seis ha sido concretamente la hora con más llamadas, con 571, seguimiento de las tres, con 552.

Con respecto a Protección Civil, no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad. El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) de Protección Civil ha hecho seguimiento de la noche con el operativo de guardia en las salas de Barcelona y Reus.

En el ámbito municipal también se han activado dispositivos de protección civil a través de los planes de protección civil municipal y también de los planes de autoprotección de fiestas de Fin de Año que se homologan municipalmente. El voluntariado de Protección Civil también se ha movilizado para hacer funciones de apoyo a los dispositivos preventivos.