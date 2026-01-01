SUCCESSOS
Cremen tres contenidors a Reus en menys d'una hora
El primer avís ha estat a les 08.22 hores al passeig de Sunyer
Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dijous en tres serveis per incendis de contenidors a Reus en menys d'una hora. El primer avís ha estat a les 08.22 hores al passeig de Sunyer. El foc ha cremat un contenidor i ha afectat dos més i una façana.
El segon servei ha estat a les 08.41 hores al carrer Espronceda. Allí hi ha hagut un incendi que ha afectat una quarta part d'un contenidor de la brossa.
Finalment, a les 09.01 hores han rebut un avís per un tercer incendi al carrer Jacint Verdaguer. El foc ha cremat un contenidor de paper. En tots tres serveis han actuat una dotació de Bombers.