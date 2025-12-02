Estos son los 10 alcaldes que más cobran en Tarragona: el Ministerio revela sus sueldos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Los sueldos de los alcaldes de la demarcación de Tarragona varían significativamente según el municipio del que se trate. Según el informe que ha dado a conocer el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, algunos alcaldes perciben cifras que superan o rondan los 70.000 euros, mientras que otros apenas llegan a los 2.000.

En la lista de mayores percepciones figura Reus, cuya alcaldesa recibió 73.219 euros bajo un régimen parcial. Eso sí, en la web del Ayuntamiento, indican que la remuneración anual de Sandra Guaita es de 71.753,47€ por el 95% de dedicación. Le siguen Vila-seca (66.107 €) y Valls (63.800 €), ambos con dedicación exclusiva.

A continuación aparecen Mont-roig del Camp, con 59.160 € en dedicación exclusiva; Calafell, con 58.650 € en régimen parcial; y Tortosa, con 57.500 € en dedicación exclusiva. También superan los 55.000 euros Salou (57.500 €, dedicación parcial) y Creixell (55.104 €, exclusiva). El ‘top diez’ lo cierran Cambrils, con 52.582 € anuales en dedicación exclusiva, y Móra d’Ebre, con 52.532 € también en exclusiva.

En contraste, los municipios más pequeños o con alcaldes sin dedicación completa presentan cifras mucho más reducidas. Por ejemplo, el alcalde de Vila-rodona percibió 3.915 euros, el de Vilabella 3.750 euros y el de Alió 3.420 euros. Incluso la propia ciudad de Tarragona aparece en este grupo, con su alcalde cobrando únicamente 2.184 euros por asistencias, debido a que su salario principal proviene de otro cargo institucional.

No todos los municipios han facilitado la información al Ministerio, ya que hasta quince localidades de Tarragona no han comunicado sus percepciones, entre ellas Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Esta falta de datos impide conocer con exactitud la totalidad de retribuciones en la demarcación.

La ley que regula estos sueldos es la LRSAL, que establece topes según población y régimen de dedicación. La dedicación puede ser exclusiva, parcial o sin dedicación, determinando si el alcalde recibe sueldo completo, parcial o ninguno por su labor municipal. Además, los alcaldes que combinan su puesto con responsabilidades en diputaciones, parlamentos o senado reciben sus retribuciones por esos cargos, y no por la alcaldía.

El caso Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona



El caso del alcalde de Tarragona ilustra esta particularidad, ya que Rubén Viñuales no recibe sueldo por ejercer como alcalde y solo percibió 2.184 euros en concepto de asistencias. Eso sí, en la web del consistorio indican que dispone de unas dietas anuales de, como máximo, 74.020,05 euros.

Así pues, su salario proviene de su cargo como vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, al igual que otros alcaldes que combinan funciones municipales con responsabilidades en instituciones supramunicipales. El sueldo de Rubén Viñuales en la Diputación es de 87.974,99 euros.