El pueblo que quiere dejar Tarragona y pasar a Barcelona: su alcalde plantea una consulta

El alcalde de Cunit, Jaume Casañas (Impulsem), ha planteado la posibilidad de celebrar una consulta ciudadana para valorar si el municipio debe abandonar la provincia de Tarragona e integrarse en la de Barcelona. En una entrevista con EFE, el alcalde asegura que esta opción permitiría abrir un “debate participativo” sobre el encaje territorial más beneficioso para el municipio.

Cunit, un municipio costero de unos 16.000 habitantes, limita con Cubelles (Garraf) y mantiene una relación estrecha con esta comarca, ya que pertenece a su área sanitaria y su hospital de referencia es el Sant Camil de Sant Pere de Ribes. “Cada vez siento más Cunit como Barcelona y menos de Tarragona. El futuro de Cunit pasa por el Garraf”, afirma Casañas.

El alcalde sostiene que la vinculación del municipio con Barcelona es “histórica, social, comercial y emocional”, y remarca que, de facto, Vilanova i la Geltrú funciona como su “capital”. Según él, el 99% de las circunstancias cotidianas de los vecinos son comunes con las del Garraf.

Casañas recuerda que Cunit ya pidió cambiar de comarca en 1936 y en 1980, y se muestra convencido de que una consulta saldría adelante si se celebrara. “El futuro de Cunit está más ligado a Barcelona que al Camp de Tarragona, y así me lo indican muchos vecinos”, afirma.

El alcalde critica también la falta de inversiones y atención desde Tarragona hacia el Baix Penedès, y cree que un cambio de provincia podría sacar al municipio del “olvido”. Además, menciona otros precedentes, como el caso de Gátova, que pasó de Castellón a Valencia en 1995, o la consulta prevista en Gósol el 7 de diciembre para valorar su incorporación a Barcelona.