La nueva hamburguesería de Tarragona que lo está petando con sus smash burgers

La llegada de una nueva hamburguesería especializada en smash burgers a Tarragona no ha pasado desapercibida. El restaurante Doma Burgers, ubicado en la calle August y abierto desde septiembre, debutó en la ciudad de la mejor manera posible, ya que en apenas nueve días de actividad ya había superado las 3.000 hamburguesas vendidas.

Doma Burgers dispone de hamburguesas sin artificios, con una base sólida —carne, queso y pan de calidad— y pequeños toques diferenciadores como la bacon jam o su salsa Emmy, que se han convertido en señas de identidad. Su propuesta sigue el estilo fat smash, una técnica que potencia la reacción de Maillard pero con un disco de carne más grueso, consiguiendo un exterior crujiente y un interior notablemente jugoso.

Otro de los elementos clave es el pan, elaborado por High Queens, una variedad de pan de patata que encaja tanto en sabor como en estética y que ha recibido elogios. Las hamburguesas se mueven entre los 9 euros de la opción más básica y los 19 euros para las versiones con tres patties de vaca, que se encuentran entre las más solicitadas.

La carta también destaca por sus entrantes, entre ellos las patatas caseras con cheddar y cebolla caramelizada, que algunos clientes califican de “brutales” en redes y plataformas de reseñas. Aunque, eso sí, el público no solo está respondiendo a la comida. El ambiente y el servicio son otros de los puntos fuertes mencionados por los visitantes.

“El trato fue inmejorable, nos hicieron sentir como en casa desde el minuto uno”, asegura una de las reseñas más recientes. Otro cliente subraya el diseño del local, con un interiorismo cuidado y un ambiente “muy guay para hablar con amigos”, acompañado de una selección musical que muchos consideran “top”.

Con más de 300 reseñas y una puntuación media de 4,9 sobre 5, el nuevo local se consolida como una de las opciones más 'top' para visitar en el centro de Tarragona. Doma Burgers, que dispone de otro restaurante en el Raval de Santa Anna de Reus, parece haber dado con la fórmula perfecta para conquistar a los amantes de una buena hamburguesa.