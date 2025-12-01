Televisión
Un soltero de Tarragona, frenado en seco por su cita en First Dates: «A mi casa no entra ni loca»
La intención de Carles era encontrar a una mujer aventurera que lo enamorara con su personalidad
Carles, un director comercial jubilado de El Vendrell de 82 años y apasionado de las motos, ha sido protagonista en un programa de First Dates de Cuatro. Su intención era encontrar a una mujer aventurera que lo enamorara con su personalidad. A lo largo de su vida, Carles ha tenido cuatro grandes amores y recientemente terminó su última relación.
La elegida para compartir la velada fue Juani, una planchadora de Girona de 79 años que se describe como deportista y activa. A pesar de su coquetería, entre semana suele vestir de forma cómoda para practicar deporte. La primera impresión entre ambos fue positiva, y Carles no dudó en destacar que Juani era muy maja y tenía un gran físico.
Durante la cena, los protagonistas comenzaron a hablar sobre sus intereses y pronto se dieron cuenta de que tenían pocas afinidades. A ella le gusta hacer senderismo, mientras que él prefiere recorrer kilómetros en moto. Juani dejó claro que no se subiría a ninguna moto, y Carles reconoció que no le gustaba andar largas distancias.
A medida que avanzaba la cita, Juani explicó que buscaba un compañero con quien compartir sus actividades: caminar, ir al cine, bailar, leer y viajar. Carles, por su parte, confesó que aunque le gusta bailar, se cansa rápido y no podía caminar largas distancias. Las diferencias empezaron a hacerse evidentes, y Juani llegó a calificar al soltero como “un poco pachucho” y “muy antiguo”.
El punto álgido de la velada llegó cuando Carles planteó futuros encuentros en su casa, asegurando que tenía siete habitaciones y nueve camas. Juani reaccionó de inmediato: “A mi casa no entra ni loca”. La percepción de ambos sobre la relación fue totalmente opuesta, ya que Carles quiso mantener el contacto y pidió su número, mientras que Juani subrayó que su físico y sus gustos no coincidían con lo que ella buscaba.
A pesar de la evidente falta de compatibilidad, Carles aseguró que había disfrutado de la compañía de Juani y no le importaría repetir la cita. Por su parte, Juani cerró la velada dejando claro que no veía futuro como pareja debido a las pocas cosas que compartían.