10 planes navideños en Tarragona que no te puedes perder: ferias, mercadillos y pesebres

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Con la proximidad de las fiestas navideñas, la demarcación de Tarragona se prepara para ofrecer un abanico de planes que mezclan tradición, artesanía, espectáculos familiares y magia navideña. Desde los mercadillos más clásicos hasta belenes vivientes que transportan a otra época, hay propuestas para todos los gustos y edades.

Una de las grandes citas es la tradicional feria navideña que se instala en la Rambla Nova de Tarragona, donde del 28 de noviembre al 23 de diciembre se podrán visitar las casetas de productos navideños, árboles, figuras de belén y artículos artesanales. Complementariamente, del 5 de diciembre al 6 de enero se celebra la Feria de Artesanía en el mismo emplazamiento, con horario diario de 10:00 a 21:00.

La ciudad de Reus se llena de mercadillos, ferias y actividades familiares durante la Navidad. Los actos más destacados del año pasado fueron el Mercado de Navidad, en la plaza del Mercadal, y el Mercado de Artesanía, en la plaza Evarist Fàbregues, aunque las fechas y la programación de este año todavía no han sido confirmadas.

En municipios más pequeños, destacan también propuestas muy atractivas, como la Fira de Nadal del Morell, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, con paradas de artesanía, gastronomía y pista de hielo. Asimismo, el famoso belén viviente Pessebre dels Estels en la Masia de Castelló, en Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que podrá visitarse los días 6, 7 y 14 de diciembre por la tarde y el día 13 por la mañana.

La Ruta dels Tions en Torredembarra, que se celebrará del 5 al 28 de diciembre propone recorrer más de 15 tions tematizados, participar en talleres y disfrutar de espectáculos gratuitos pensados para toda la familia. Es una tradición catalana que combina diversión y cultura popular.

La Feria de Muestras de Amposta, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre, reúne cerca de 80 expositores interiores, atracciones y un espacio gastronómico en el Parque de los Xiribecs, convirtiéndose en un plan perfecto para quienes buscan ferias con ambiente familiar.

La Feria de Navidad y Mostra del Cava en Ascó, que se celebrará a finales de noviembre o principios de diciembre, combina gastronomía, música y actividades para toda la familia, ofreciendo un toque gourmet a la programación navideña de la provincia.

Para cerrar la Navidad con broche de oro, el Almacén Real y la Cabalgata de Reyes en Tarragona permiten vivir la magia de los Reyes Magos. Durante las semanas previas, los pajes organizan la logística de regalos en el Almacén Real, y el 5 de enero, Sus Majestades llegan por mar al Serrallo, acompañados de fuegos artificiales y carrozas emblemáticas, en un espectáculo que fascina a niños y adultos por igual.